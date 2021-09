CIR, 1000 Miglia, PS2-4: Albertini regola Crugnola

Il giro mattutino della tappa decisiva del 44esimo Rally 1000 Miglia è stato un botta e risposta tra Stefano Albertini ed Andrea Crugnola. Il primo si è imposto in due delle tre prove speciali completate stamani e quindi è lui a comandare la classifica generale quando ne mancano altrettante alla conclusione.

Sui 10,16 km della "Provaglio Val Sabbia" è stato lui a dettare il ritmo con la sua Skoda Fabia, saltando per appena due decimi davanti a Crugnola, che questo fine settimana invece sta portando al debutto la nuova Hyundai i20 Rally2.

Il portacolori della Casa coreana ha risposto sui 15,95 km della "Moerna", riuscendo a riprendersi la leadership, anche se di solo un secondo. L'ultimo acuto però è stato ancora di Albertini, che sui 19,53 km della Pertiche ha staccato un tempo di 13'08"9, ripassando davanti con un margine stavolta di 4"1.

Questa prova poi è stata anche interrotta, a causa dell'uscita di strada della vettura numero 31 di Alberto Paris. L'equipaggio fortunatamente è ok, ma il passaggio sulla strada era ostruito, quindi per tutte le vetture a seguire arriverà un tempo imposto.

"Siamo contenti del nostro pirmo giro. Abbiamo gestito bene gli pneumatici. La gara è ancora lunga", ha detto un Albertini soddisfatto alla conclusione del giro. Ma, dal canto suo, Crugnola non ne vuole sapere di darsi per vinto: "Direi è andata bene abbiamo un po di sottosterzo sulla seconda e terza prova della mattinata. Sistemiamo qualche cosa. Gara molto tirata con Albertini che sta andano molto bene".

La lotta per la vittoria sembra ormai destinata a proseguire tra questi due, anche se in terza posizione Fabrizio Andolfi non è troppo lontano, con la sua Skoda Fabia che paga 13"1. Se vuole mantenere il podio, però, dovrà guardarsi le spalle da Damiano De Tommaso, quarto a 18"9 con lu sua Citroen C3.

Quinto posto per la Volkswagen Polo di Luca Pedersoli, mentre è solo sesto Giandomenico Basso, che alla conclusione della PS4 ha segnalato però qualche problema sulla sua Skoda Fabia: "Il motore non spingeva. Vedremo con la Delta Rally di vedere di risolvere".