CIAR | Targa Florio, PS1: Crugnola vince la Power Stage bagnata

E' iniziata sotto alla pioggia la 106° edizione della Targa Florio. Un vero e proprio diluvio si è abbattuto sui 2,15 km della "Nino Vaccarella", speciale inaugurale valida come prova televisiva e quindi come Power Stage dell'evento siciliano del Tricolore rally.

Per qualche minuto si è temuto che la prova dovesse essere cancellata, con la vettura zero che continuava a fare avanti ed indietro per verificare le condizioni del percorso. Fortunatamente, però, la situazione è andata via via migliorando e la speciale è scattata con poco meno di 20 minuti di ritardo.

Alla fine a spuntarla è stato il leader del campionato Andrea Crugnola, che con la sua Citroen C3 ha staccato un crono di 1'24"516, favorito anche dalle condizioni dell'asfalto che sembravano migliorare di passaggio in passaggio. In questo modo si è quindi aggiudicato i primi tre punti in palio nel weekend.

Alle sue spalle c'è un terzetto di Skoda Fabia, capitanato da quella di Damiano De Tommaso, che ha chiuso con un ritardo di 1"118 e incassato due punti. Terzo tempo e punto conclusivo invece per Fabio Andolfi, che paga poco più di 2" e precede di sei decimi circa Stefano Albertini.

Bisogna quindi scendere fino al quinto posto per trovare la Hyunda i20 di Giandomenico Basso, il cui gap è di poco superiore ai 3". Sesto tempo per la Volkswagen Polo di Rudy Michelini, sette decimi più lento. Mezzo secondo più indietro poi troviamo Giacomo Scattolon e la sua Skoda Fabia in settima posizione.

Dall'ottavo in giù invece si apre la forbice, perché il terzetto di Skoda Fabia che completa la top 10, con nell'ordine "Lucchesi Jr", Tommaso Ciuffi e Simone Miele, si ritrova già a 7" dal battistrada.

Da segnalare che in gara c'è anche il pilota di MotoGP Fabio Di Giannantonio, ma il suo non è stato un debutto per niente facile al volante della Toyota Yaris GR viste le condizioni. E' normale quindi che il centauro si ritrovi in coda al gruppo.

Targa Florio - Top 10 dopo la PS1

Pos Equipaggio Vettura Tempo/Gap 1 Crugnola/Ometto Citroen C3 1'24”516 2 De Tommaso/Ascalone Skoda Fabia +1"118 3 Andolfi/Fenoli Skoda Fabia +2"022 4 Albertini/Fappani Skoda Fabia +2"637 5 Basso/Granai Hyundai i20 +3"013 6 Michelini/Perna Volkswagen Polo +3"766 7 Scattolon/Bernacchini Skoda Fabia +4"273 8 “Lucchesi Jr”/Ghilardi Skoda Fabia +7"136 9 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia +7"172 10 Miele/Mori Skoda Fabia +7"336