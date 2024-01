CIAR | Suzuki premia i vincitori dei monomarca 2023

Per Suzuki Motorsport una nuova stagione è alle porte. Il 2023 è stato un anno decisamente positivo, e la casa giapponese ha deciso di celebrare i campioni della passata stagione in una location che incarna lo spirito del Motorsport: la Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica. La Fondazione è stata una cornice perfetta per premiare i piloti e i navigatori del 2023, distribuendo oltre 164.500 euro in premi denaro e numerosi riconoscimenti ai partecipanti del Suzuki Rally Cup e del Suzuki Challenge.

Per quanto riguarda il Rally Cup, sono stati Matteo Giordano e Manuela Siragusa a conquistare il Campionato Italiano R1 per la seconda volta consecutiva, vincendo con una gara d’anticipo dopo una stagione di dominio. Alessandro Forneris ha trionfato nella Coppa ACI Sport Under 25 R1, completando un en-plein di categoria. La Suzuki Swift ha dominato il Campionato Italiano R1 sin dalla sua creazione nel 2017, evidenziando la riuscita del progetto sportivo basato sulla vettura stradale.

Photo by: Beatrice Frangione Premiazione Monomarca Suzuki 2023 - i primi tre classificati del Suzuki Rally Cup 2023 con il CEO di Suzuki Italia Massimo Nalli

Sebastian Dallapiccola, navigato da Fabio Andrian, ha vinto la classifica under25, mentre Roberto Pellè è arrivato secondo nella classifica generale. La serie ha dimostrato di essere una piattaforma formidabile per i giovani piloti, con un contenimento dei costi e una straordinaria affidabilità delle vetture. Davide Bertini e Luca Vignolo hanno vinto l'ultima gara. La Suzuki Rally Cup ha visto un totale di 19 iscritti nei 7 appuntamenti, con Marco Longo e Cristian Mantoet che hanno chiuso la top10 assoluta.

Tra le Racing Start, Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti hanno trionfato grazie alla costanza di risultati, mentre i fratelli Milivinti hanno dimostrato eroismo sportivo a Monza. Per il 2024 Suzuki presenta la 17a edizione della Rally Cup, un monomarca in cui trovano espressione l’amore per le corse e l’attenzione alla clientela sportiva che storicamente animano Suzuki. La serie, promossa e organizzata in collaborazione con Emmetre Racing, utilizza una formula collaudata, apprezzata sia dal pubblico che dai concorrenti. La Suzuki Rally Cup è divertente ed emozionante, permette sia ai giovani rallisti emergenti sia ai gentleman driver di disputare gare di prestigio sostenendo costi ragionevoli e provando a conquistare un montepremi d’eccezione. La Suzuki Rally Cup 2024 ha in calendario sette gare tra marzo e ottobre, tutte in concomitanza con alcuni tra i più avvincenti e famosi rally italiani.

Nel Challenge, è Bordonaro a conquistare la vittoria con una gara di anticipo al 5° Baja Vermentino e Terre di Gallura, oltre al 2° Baja delle Marche. Nel monomarca, il pilota catanese ha preceduto Lorenzo Codecà e Paolo Semeraro, chiudendo una stagione di successi e divertimento. Il Trofeo Suzuki Challenge continua a mantenere un numero significativo di partecipanti, evidenziando l'impegno della casa giapponese nella promozione della sua storia sui fuoristrada. Dopo aver conquistato nel 2023, il sedicesimo titolo Costruttori consecutivo nel Campionato Italiano Cross Country Rally, Suzuki si appresta festeggiare un altro importante traguardo. La stagione 2024 vedrà prendere il via il 25° Suzuki Challenge. Lo storico monomarca di Hamamatsu celebrerà dunque le sue nozze d’argento con la scena fuoristradistica nazionale, per la quale rappresenta un indiscusso punto di riferimento.

Photo by: Suzuki Premiazione Monomarca Suzuki 2023 - I vincitori del Suzuki Challenge Alfio Bordonaro e Stefano Lovisa

L’importanza del suo ruolo si è consolidata nel corso degli anni e in questa stagione sportiva il trofeo tornerà proporre l’avvincente e coinvolgente formula introdotta per la prima volta nel 2022. Presente nel mondo dei 4x4 dai primi anni Settanta con uno stuolo di modelli rinomati per la loro affidabilità e le loro prestazioni, Suzuki ammetterà al via qualsiasi sua vettura da off-road, quali che sia l’anno di costruzione e la tipologia di omologazione. In questo modo il monomarca consentirà a tanti equipaggi di esprimere la propria passione in un contesto di alto livello come quello splendide prove del tricolore CICCR e di provare a conquistare il ricco montepremi in palio.

La 25a edizione conferma il suo stretto legame con il Campionato Italiano Cross Country Rally. Le prove del trofeo monomarca coincideranno con quelle che assegneranno il titolo nazionale, a garanzia di una grande qualità dei tracciati e di un’organizzazione curata sotto ogni punto di vista. Le gare del CICCR sono di caratura internazionale e attirano spesso anche equipaggi stranieri. Ciò dà modo ai concorrenti del trofeo Suzuki di confrontarsi anche con rivali di elevato spessore tecnico.