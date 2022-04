CIAR | Sanremo, PS2-3: botta e risposta tra Basso e Crugnola

Andrea Crugnola-Pietro Ometto sono ancora i leader del Rallye Sanremo, secondo appuntamento della stagione 2022 del Campionato Italiano Assoluto Rally che ha appena visto andare in scena la PS2 "Vignai 1" (14,23km) e PS3 "Bignone 1" (10,51km).

E proprio la PS2 era stata vinta da Giandomenico Basso/Lorenzo Granai con la Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor passando al comando, ma sulla successiva tratta ecco la risposta della coppia di F.P.F. Sport, che con la Citroën C3 Rally2 ora guida con un margine di 1"9 sul duo Campione in carica.

Tengono il terzo gradino del podio Damiano De Tommaso/Giorgia Ascalone sulla Škoda Fabia Rally2 Evo della CR Motorsport-Meteco Corse con 3"7 di ritardo dalla vetta, respingendo l'assalto di quella condotta da Fabio Andolfi/Manuel Fenoli (MS Munaretto), alle loro spalle per mezzo secondo.

In Top5 è salita la Ford Fiesta Rally2 messa a punto da Gass Racing per Craig Breen/John Rowan, che pian piano stanno prendendo le misure al mezzo anche se non ancora del tutto soddisfatti.

Andrea Crugnola, Pietro Ometto, F.P.F. Sport, Citroen Racing, Citroen C3 Rally2 Photo by: ACI Sport

Scendono invece sesti Stefano Albertini/Danilo Fappani sulla Škoda della B.S.Sport-P.A.Racing, tenendo a debita distanza quella di Giacomo Scattolon/Giovanni Bernacchini (Movisport-Erreffe), così come la Volkswagen Polo GTI condotta da Rudy Michelini/Michele Perna (Movisport).

Completano la Top10 Tommaso Ciuffi/Nicolò Gonella sulla Škoda di P.A.-Gass Racing e la Volkswagen di "Pedro"/Fulvio Florean (HK-ABS Sport), mentre perdono terreno la Škoda di Christopher Lucchesi/Titti Ghilardi (HP Sport-GR Racing) e la Hyundai di Antonio Rusce/Giulia Paganoni (Movisport), questi ultimi incappati in una foratura nella PS2.

Male anche Mads Østberg/Benn Barth, al momento dodicesimi con 44"2 sul groppone per una Citroën che pare poco in palla nonostante qualche intervento del team D-Max Swiss-Movisport.

Ora sosta nel Parco Assistenza e poi ripetizione delle due tratte appena concluse a partire dalle ore 20;09.

CIAR - Rallye Sanremo: Classifica PS2-3