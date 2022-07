CIAR | Roma, PS2-3: tris di De Tommaso che vola in testa

Il Rally di Roma Capitale è ripartito in questo caldo sabato di gara con il primo giro sulle prove speciali “Roccasecca-Colle San Magno” (5,45 km), “Santopadre-Fontana Liri” (29,08 km) e “Guarcino-Altipiani” (11,75 km).

I protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally e del FIA European Rally Championship hanno affrontato le prime due prove della frazione, ed il risultato è ancora a vantaggio di Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone su Skoda Fabia Rally2.

Il pilota di ACI Team Italia, arrivato da secondo del tricolore, era partito forte già nella serata di apertura sulla breve “Colosseo” ed ora si è confermato con il miglior tempo su PS2 e PS3.

Un triplo scratch che lancia quindi De Tommaso al vertice assoluto con il tempo complessivo di 22'39"9 e un vantaggio di 4"6 su Andrea Crugnola e Pietro Ometto con la Citroen C3 Rally2.

Il terzo assoluto al momento è Simone Tempestini con Sergio Itu, anche loro su Skoda e più staccati a 15"3 dal vertice, impegnati a pieno nell’Europeo Rally e trasparenti ai fini del CIAR. Potrebbero invece “togliere punti” agli equipaggi del tricolore Simone Campedelli e Tania Canton, anche loro focalizzati sul FIA ERC su altra Skoda, appena 9 decimi dietro a Tempestini-Itu.

Quindi due equipaggi stranieri, gli spagnoli leader dell’Europeo Efren Llarena e Sara Fernandez con la Skoda ed i francesi Yoann Bonato e Benjamin Boulloud su Citroen C3, rispettivamente a 17"2 e 17"4 dalla testa della classifica.

Ora all’interno della top ten assoluta altre due coppie in corsa per il Campionato Italiano come il ligure Fabio Andolfi con Manuel Fenoli a 20"7 e il pavese Giacomo Scattolon e Giovanni Benacchini, 2" dietro, entrambi a bordo delle Skoda Fabia Rally2.

Da segnalare sulla PS3 l’uscita di strada del lettone Martin Sesks su Skoda mentre era in ottava posizione assoluta. Ma soprattutto lo stop del francese Emmanuel Guigou su Alpine A110 RGT, che ha bloccato la prova. Di conseguenza tutte le vetture partenti dopo la n°28 hanno effettuato un trasferimento su percorso alternativo per portarsi sulla PS4.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY DI ROMA DOPO PS3

1. De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia Rally 2 Evo) in 22'39.9; 2. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) a 4.6; 3. Tempestini-Itu (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 15.3; 4. Campedelli-Canton (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 16.2; 5. Llrena-Fernandez (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 17.2; 6. Bonato-Boulloud (Citroen C3 Rally2) a 17.4; 7. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 20.7; 8. Scattolon-Bernachini (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 22.7; 9. Mares-Bucha (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 24.3; 10. Torn-Jarveoja (Ford Fiesta MK2) a 24.8;