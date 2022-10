CIAR | Due Valli, PS8: prosegue il dominio di Crugnola

Le sfide del Tricolore Rally e del CIRA proseguono nel secondo giro di prove al 40° Rally Due Valli, ma Andrea Crugnola resta il riferimento su tutti con il tempo di 8'16"8 sulla PS8.

Secondo crono per Nikolay Gryazyn sulla Skoda Fabia Rally2 a 3''2, confermandosi quarto nella classifica generale della gara vernese. Terzo tempo in prova per Basso con la Hyundai i20 N a +4"4. A seguire Stefano Albertini e piu staccata l'altra Skoda di Tommaso Ciuffi.

Tra gli aggiornamenti in questa prova, si ferma e riparte Maurizio Mauri su Skoda Fabia Rally2, mentre Andrea Stizzoli si ferma per cambiare gomma alla sua Peugeot 208 Rally.

La classifica assoluta dopo la PS8 vede: 1. Crugnola; 2. Basso +24"6; 3. Albertini +47"6; 4. Gryazin +1'18"3; 5. Ciuffi +1'27"3; 6. De Tommaso +1'33"9; 7. Testa +1'50"4; 8. Pinzano +1'51"8; 9. Carella +1'29"9; 10. Soria +3'02"7.