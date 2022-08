CIAR | Crugnola e Ometto trionfano al Rally 1000 Miglia

Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno vinto il Rally 1000 Miglia, appuntamento del CIAR 2022, dopo una gara a dir poco dominata in cui, però, è stato molto bravo a gestire l'enorme vantaggio sui diretti rivali creato nell'ultima prova speciale del primo giro odierno.

E' proprio nella prova più lunga dell'evento, la Pertiche, dove Crugnola ha fatto maggiormente la differenza nei confronti dei rivali. Aiutato anche dalla pioggia, che a intermittenza ha reso ancora più viscido l'asfalto, il varesino ha costruito un gap dai rivali che ha poi mantenuto fino al termine dell'evento.

La vittoria in 6 delle 9 speciali è un'ottima fotografia che spiega come Crugnola abbia dominato nei pressi di Montichiari. Al secondo posto Stefano Albertini e Danilo Fappani al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo

I due hanno ottenuto la piazza d'onore presa proprio nella PS5 e da lì hanno lottato con Giandomenico Basso e Lorenzo Granai (Hyundai i20 N Rally2). Il vicentino di Hyundai Italia ha provato in tutti i modi a recuperare ma si è dovuto arrendere e accontentarsi della terza piazza, staccato di 3"4 da Albertini.

Andrea Nucita non è andato oltre il quarto posto sebbene sia riuscito a vincere 2 speciali e, fino a metà gara, fosse l'unico in grado di contendere la prima posizione a Crugnola. Determinante è stata la PS5 dove ha perso tanto secondi anche per essersi trovato dietro Pedersoli nell'ultimo tratto della prova.

A quel punto il siciliano, al volante di una Skoda Fabia, si è dovuto accontentare e provare a mantenere la quarta posizione, tenendo alle spalle la vettura gemella di Fabio Andolfi e Manuel Fenoli. Mai realmente in lotta per la Top 5 Damiano De Tommaso, il quale ha fatto scelte definite da lui stesso errate per ciò che riguarda le gomme e sesto assoluto, ma a quasi 3 minuti dal vincitore.

Alessandro perico e Mauro Turati (Skoda Fabia) hanno chiuso al settimo posto davanti a Luca Bottarelli, Giacomo Scattolon e Rudy Michelini, il quale ha completato la Top 10 della classifica generale di questa edizione del Rally 1000 Miglia.

Grazie a questo successo Crugnola è sempre più primo nella classifica del campionato CIAR con 124,5 punti, mentre Damiano De Tommaso - il primo degli inseguitori - è a 99 punti, quindi staccato di 25,5 punti dalla vetta. Terzo posto per Fabio Andolfi, già staccatissimo. Il ligure è infatti ha accumulato sino a ora 69 punti.

Rally 1000 Miglia - Classifica finale

1. CRUGNOLA-OMETTO (Citroen C3 Rally2) in 1:27'55.9; 2. ALBERTINI-FAPPANI (Skoda Fabia Evo) a 47.5; 3. BASSO-GRANAI (Hyundai I20N) a 50.9; 4. NUCITA-POLLET (Skoda Fabia Evo) a 1'21.7; 5. ANDOLFI-FENOLI (Skoda Fabia) a 1'32.7; 6. DE TOMMASO-BIZZOCCHI (Skoda Fabia) a 2'50.2; 7. PERICO-TURATI (Skoda Fabia Evo) a 3'14.4; 8. BOTTARELLI-PASINI (Skoda Fabia R5) a 3'37.4; 9. SCATTOLON-BERNACCHINI (Skoda Fabia R5 Evo 2) a 3'59.1; 10. MICHELINI-PERNA (Volkswagen Polo) a 4'20.6

Classifica Piloti CIAR 2022

1. Crugnola 124,5pt; 2. De Tommaso 99pt; 3. Andolfi 69pt; 3. Albertini 55pt; 4. Basso 50pt; 6. Scattolon 31pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8. Michelini 14,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio 6p