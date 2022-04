CIAR | Andolfi beffa Crugnola e trionfa al Rallye Sanremo

Clamoroso epilogo al Rallye Sanremo, vinto in un pomeriggio ricco di colpi di scena che ha visto Fabio Andolfi e Manuel Fenoli trionfare per la prima volta in carriera nel Campionato Italiano Assoluto Rally in un finale da evitare per i deboli di cuore.

I protagonisti della serie tricolore si sono visti costretti a saltare la PS9 "Passo Teglia 2" (9,17km) a seguito di una grandinata epocale che ha reso insicuro il percorso.

Sulla successiva "Langan 2" (19,00km) le condizioni di bagnato nella prima parte e la strada che andava ad asciugarsi non ha intimorito il duo della MS Munaretto, che ha portato al traguardo la Škoda Fabia Rally2 Evo col miglior crono.

Questo ha consentito loro di balzare al comando, anche perché i leader fino a quel momento, Andrea Crugnola/Pietro Ometto, hanno perso 20"9 al volante della Citroën C3 Rally2 di F.P.F Sport, probabilmente esagerando con la prudenza.

All'ultima PS11 "Semoigo 2" (7,36km) Andolfi/Fenoli hanno cominciato con 1"9 da difendere e nonostante gli sforzi e una guida visibilmente più pulita nei tornanti, Crugnola/Ometto ne hanno guadagnati solamente 0"9, dovendosi accontentare della piazza d'onore.

Andrea Crugnola, Pietro Ometto, F.P.F. Sport, Citroen Racing, Citroen C3 Rally2 Photo by: ACI Sport

Per Andolfi è il primo successo assoluto nel CIAR, reso ancor più dolce dal fatto che era sul terreno di casa, mentre Crugnola rimane leader del campionato dopo due eventi disputati.

Dopo il secondo gradino del podio al Ciocco, terzo piazzamento oggi per Damiano De Tommaso/Giorgia Ascalone, che hanno terminato con 45"5 di ritardo dalla vetta sulla loro Škoda.

La coppia della CR Motorsport-Meteco Corse in realtà è andata molto più forte di quanto dicano i tempi finali, rallentata nella PS6 di stamattina trovando la Hyundai incidentata di Basso/Granai sul percorso e poi perdendo per un errore nella PS8 che poteva avere risvolti drammatici, essendosi fermati con la macchina a pochi centimetri dal precipizio dopo un testacoda.

Damiano De Tommaso, Giorgia Ascalone, CR Motorsport-Meteco Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo Photo by: ACI Sport

Solido quarto posto per Stefano Albertini/Danilo Fappani al volante della Škoda della B.S.Sport-P.A.Racing, che precedono quella di Giacomo Scattolon/Giovanni Bernacchini (Movisport-Erreffe), anche se entrambi gli equipaggi hanno terminato con oltre 1' dai migliori.

La Škoda di Simone Miele/Eleonora Mori (Movisport) ha invece tenuto il sesto posto dopo essere risaliti in classifica in mattinata, seguiti a debita distanza dalla Volkswagen Polo GTI di "Pedro"/Fulvio Florean (HK-ABS Sport) su cui hanno costantemente guadagnato.

Completano la Top10 la Škoda di figlio e mamma Christopher Lucchesi/Titti Ghilardi (HP Sport-GR Racing), la Hyundai di Antonio Rusce/Giulia Paganoni (Movisport) e Luca Bottarelli/Walter Pasini, che alla guida della Peugeot 208 Rally4 festeggiano tra le macchine a 2 Ruote Motrici.

