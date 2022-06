CIAR | Alba, PS6-7: Gryazin leader, si scalda la lotta Crugnola-Andolfi

Scattata la fase calda del rally di Alba con e prove del pomeriggio sulle prove delle Langhe. Gryazin comanda realizzando altri due scratch e mantenednosi in testa all'assoluta con la Skoda Fabia R5. Battaglia tra Crugnola sulla Citroen e Andolfi su un'altra Skoda separati di 2''6.

PS6 “SAN GRATO - Consorzio dell'Asti”, 14,74 km

Che lotta! Battaglia tricolore tra Crugnola-Ometto (Citroen) ed Andolfi-Fenoli (Skoda). Il savonese chiude la prova televisiva di “San Grato” a 3’’5 da Gryazin. Terzo Crugnola, dietro di soli sei decimi di secondo. Quarto tempo per l’equipaggio neozelandese Paddon-Kennard sulla Hyundai i20N.

Molto vicino anche Stephane Lefebvre con la Citroen C3 R5, a 1"5 dai primi. Bravi anche tra i nostri piloti del tricolore Promozione Scattolon-Bernacchini con la Skoda Fabia Evo, in questa prova a 5''9 dai primi.

A seguire a parimerito il duo Andreucci-Briani e Albertini-Fappani, entrambi su Skoda Fabia R5 che concludono a 2’’7 da Fabio Andolfi e davanti ai campioni in carica Basso-Granai con la loro Hyundai i20. A seguire De Tommaso-Ascalone dietro di 5’’7 con la Skoda Fabia Evo.

PS7 “COSSANO – Peletto”, 14,90 km

Tutti vicinissimi in questa settima prova i protagonisti del quarto atto tricolore sulle strade piemontesi. Ad aggiudicarsi la prova ancora Gryazin mentre solo sei decimi separano ancora una volta Andolfi e Crugnola.

Al riordino De Tommaso commenta la sua corsa, spiegando che non riesce a spingere come vorrebbe e a fidarsi. Nonostante le variazioni nella precedente assistenza non riesce a trovare la quadra.

Diversamente Crugnola non lamenta nulla solo le speciali un po' più sporche con i passaggi. Andolfi insegue, ma deve provare a risolvere un problema in assistenza prima di ripartire.

Scattolon è andato un po’ largo in una curva dopo 5 km dell’ultima speciale, mentre Rudy Michelini non va proprio: non può fare nulla di più, accetta la situazione ed evita rischi per portarla in fondo. Giandomenico Basso ha migliorato, sistemando il posteriore in assistenza e la modifica sembra aver migliorato la situazione e ma c'è ancora da spingere.

Classifica generale: 1. Gryazin; 2. Crugnola +15.7; 3. Andolfi +18.3; 4. Paddon+22.6; 5. Lefebvre +34.3; 7. Andreucci +37.3; 8. De Tommaso +44.9; 9. Scattolon +57.9; 10. LLarena +1'09.1