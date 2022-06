CIAR | Alba, PS2-3: Andolfi attacca, ma Gryazin risponde

Rally di Alba. Le sfide per il quarto apputamento tricolore rally sono ripartite questa mattina. Primi indiziati sono Andolfi e Gryazin entrambi su Skoda Fabia Evo R5

PS2 “San Grato”, 14,74 km

Andolfi e Fenoli, Skoda Fabia Evo R5, fanno meglio di quattro decimi di Crugnola e Ometto (Citroen C3 R5), terzo tempo per Gryazin - Aleksandrov a soli sette decimi di secondo. Ad inserirsi Paddon con la Hyundai i20, inseguito dal bresciano Albertini (Skoda). Stesso crono qui per Lefebvre (Citroen) e Basso (Hyundai) a +5’’7 dal primo. Tra gli avversari del 2 Ruote Motrici si impone questa mattina Andrea Mabellini sulla Renault Clio RS davanti alla Peugeot di Stefano Santero.

PS3 "Cossato", 14,90 km

Inarrestabile Gryazin con la sua Skoda Fabia Evo che segna il tempo di 8'53.1 davanti a Hayden Paddon con la Hyundai i20 a +4''3. Terzo crono e primo del Campionato al momento è ancora Andolfi che chiude questa prova con 2’'2 di vantaggio su Crugnola. Albertini qui ha stallone anteriore destra della sua Skoda Fabia a metà prova, leggermente appoggiato con il lato destro. Quarto crono per il toscano Andreucci (Skoda Fabia).

Dalla media zone arrivano le prime sensazioni di questa seconda giornata per i dei protagonisti del Rally di Alba. Crugnola ha fatto un taglio aggressivo e ha rotto parte del cerchio anteriore destra ma non ha accusato nulla in prova. Il varesino si sente bene ma vuole capire se pioverà ora.

News anche da De Tommaso e Albertini che non hanno fatto la migliore scelta di gomme. Buona la scelta di pneumatici per Crugnola. Anche Basso ha sofferto con la gomma nella prima.

Questa la situazione assoluta dopo la PS3: 1. Gryazin (Skoda); 2. Andolfi (Skoda)+4.0; 3. Paddon (Hyundai) +5.6; 4. Crugnola (Citroen)+7.2; 5. Andreucci (Skoda) 11.9; 6. Lefebvre (Citroen) +14.1; 7. Basso (Hyundai) +15.1; 8. De Tommaso (Skoda)+17.4; 9. Llarena (Citroen) +24.2; 10. Scattolon (Skoda) +29.3