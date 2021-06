Suzuki Rally Cup: ad Alba continua l'avventura

La Suzuki Rally Cup, alla 14esima edizione, tornerà questo fine settimana nell’ambito del 15° Rally di Alba, insieme ai protagonisti del terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC 2021 e seconda sfida per la Coppa Rally di 1^Zona e ai big del Rally di Alba Plus.

Sedici gli sfidanti per il trofeo firmato Suzuki Italie e dove in testa è pronto per le strade delle Langhe Simone Goldoni.

L’aostano in coppia con Eric Macori, comanda la graduatoria del trofeo con ben 81 punti. Principali indiziati alle sue calcagna si presentano ad Alba nuovamente: Giorgio Fichera (70 punti) e Fabio Poggio (42 pt). Il primo, dopo tre secondi posti, vorrà migliorarsi ancora proprio nella gara che l’ha visto salire sul secondo gradino del podio sempre con Alessandro Mazzocchi ma quest’anno sulla Swift Sport Hybrid della Meteco Corse.

Dal canto suo, Poggio, insieme a Valentina Briano, con un’altra Hybrid, tenterà di accaparrarsi quanti più punti possibili che lo facciano riavvicinare ai primi due. Pronto a dire la sua anche Igor Iani. Il giovane pilota di Malesco con Nicola Puliani sulla Swift Hybrid della Asd New Turbomark Rally Team torna sulle strade vicino casa dove l’anno scorso concluse nella top five finale.

Al via sulla versione Ibrida anche Davide Bertini. Dopo una Targa Florio non facile, il savonese cercherà di fa bene affiancato da Luca Vignolo. Nel parterre di Suzuki ibride si aggiunge poi Roberto Pellé. Saltata la Targa Florio, il portacolori di Destra4, alla sua terza partecipazione ad Alba, si appresta ad affrontare questa nuova avventura ibrida sempre accompagnato da Giulia Luraschi.

Torna anche Andrea Scalzotto, il vicentino assente anche lui in Sicilia, risale sulla Swift 1.6 VVT curata da Funny Team in cerca del riscatto sugli asfalti delle Langhe, navigato da Chris Buccino. Pronti a mettersi in evidenza anche il messinese Sergio Denaro con Beatrice De Paoli, sulla Swift Sport della A.S.D. Alma Racing e, l’Under 25 canavesano Alessandro Forneris affiancato da Luigi Cavagnetto sulla Swift R1 della Meteco Corse e Marco Longo insieme a Roberto Riva con la Swift R1 di Mediaprom Racing. A questi si aggiunge il pilota scaligero Manuele Stella, navigato da Manuela Danese, ad Alba per acquisire esperienza alla guida della Suzuki Swift R1.

Sarà interessante seguire le corse tra le cinque vetture in lotta per la“Racing Start”. Occhi puntati sul vincitore 2020 del trofeo ad Alba Ivan Cominelli. Il driver svizzero si presenta al comando della speciale classifica e con l’obiettivo di bissare la vittoria del 2020 stavolta con alle note Roberto Crivellaro. A dargli filo da torcere ci penseranno gli altri Marco Soliani insieme ad Alessio Spezzani, ma anche Cristian Mantoet con Roberto Simioni. Voglia di riscatto ad Alba per Claudio Vallino con Maurizio Vitali, dopo il ritiro della passata edizione mentre Nicola Schileo, con Flavio Garella, quarto al Rally di Alba 2020.

Programma 15° Rally di Alba

Motori accesi nella splendida zona delle Langhe-Monferrato-Roero per Sabato 12 mattina con shakedown a Cherasco frazione di San Bartolomeo e la partenza ore 19:31 sempre a Cherasco in Via lndustria. La gara sarà tutta Domenica 13 giugno con nove sfide cronometrate in programma tre da replicare in serie: “Somano - Bonvicino” (14,50 km), “Igliano - Paroldo” (14,30 km) e “Niella - Bossolasco” (6,20 km). Arrivo ad Alba Piazza Cagnasso dalle 18.35.

Questi i modelli nel dettaglio, le vetture saranno tutte dotate di pneumatici Toyo Tires:

SUZUKI BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

SUZUKI Swift Sport Hybrid e Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale ed Ibride. (pubblicato il 01/03/2020).

Le Swift Sport Hybrid dovranno essere dotate di differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), di centralina elettronica (ECU) di serie e del cambio a sei marce originale.

SUZUKI Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche del Gruppo R1

SUZUKI Swift Sport 1600 Fiche n°0038 allestite con le specifiche del Gruppo R1B all.J 260/2018.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP DOPO ROUND 3: Goldoni 81 pt; Fichera 70 pt; Poggio 42pt; Iani 41 pt; Cominelli 30 pt; Scalzotto 28 pt; Denaro 24 pt; Forneris 21 pt; Pellè 20 Longo 14 pt