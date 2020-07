Ecco la Hyundai i20 WRC Plus di Pedersoli per il Rally di Alba

È pronta in tutto il suo affascinante completo la Hyundai i20 Coupe WRC con cui Luca Pedersoli e Anna Tomasi parteciperanno al Rally di Alba.

I primi che potranno vederla realizzata saranno i romani, visto che la vettura sarà presente, in esposizione, nella Capitale accanto a quella di Pierre-Louis Loubet - che la gara la disputerà – in attesa di trasferire entrambe ad Alba, dove il 1° agosto saranno in scena sia il francese campione WRC2 in carica che l’equipaggio campione d’Italia WRC 2019.

“Vestire” una vettura tanto prestigiosa non è stata cosa semplice, perché sono tante le cose da tenere in considerazione. Ma alla fine la scelta è stata in fondo quella più logica: trasferire sulla vettura Campione del Mondo Costruttori gli stessi stilemi di quelli utilizzati abitualmente sull’auto con cui la coppia ha vinto lo scudetto CIWRC 2019 e con cui affronterà gli altri appuntamenti del CIWRC 2020.

Quindi il nero come colore dominante in tutta la sua eleganza, scritte bianche a contrasto perfetto che evidenziano il main sponsor RACR e lo associano al simbolo N che caratterizza le auto sportive di serie del marchio Hyundai e alla fiera appartenenza a Hyundai Motorsport Customer Racing.

Il tocco di giallo che identifica Pirelli, prezioso partner tecnico del pilota bresciano e prossimo fornitore esclusivo del WRC, e il campo rosso in cui spicca la QPOWER sono poi la firma piena di stile che rende la livrea di assoluta eleganza e piena di carattere.

Non solo, l’omogeneità del vestito fra auto comunque tanto diverse in fondo inquadra anche la stagione 2020 dell’equipaggio Pedersoli-Tomasi. Uguale per la continuità dell’impegno nel CIWRC, ma nella consapevolezza che l’onore di guidare la Hyundai i20 WRC Plus implica anche la rinuncia ai punti campionato nella gara di Alba, e quindi resteranno solo tre gare a disposizione per compensare questa rinuncia e confermare il titolo.

Sarà nel cuneese che si completerà il percorso di questa straordinaria occasione. Prima i test di Pedersoli in Germania, nei pressi di Alzenau sede di Hyundai Motorsport. Poi la vettura si è trasferita a Thiers nella sede della 2C Competition, che culminerà in pregara e gara nel cuneese la prossima settimana.

“Finalmente il momento di passare ai fatti si avvicina - dice 'Pede' - Passando per Roma, la Hyundai i20 Coupe WRC che mi è stata affidata arriverà lunedì ad Alba dove effettueremo i test in vista del Rally di fine settimana con il supporto tecnico del team 2C Competition, struttura che seguirà me e Loubet accanto al team Hyundai Motorsport, che si occuperà principalmente delle altre due Hyundai i20 Coupe WRC affidate al campione del mondo Ott Tanak e del vicecampione Thierry Neuville.”

Difficile ma non impossibile: “E se è possibile non rinuncio mai a provarci: è nel mio carattere” ha chiosato Luca.