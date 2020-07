Confermate quattro gare per Cross Country Italiano 2020

La Giunta Sportiva ACI, riunitasi lo scorso mercoledì 1 luglio, ha approvato le titolazioni ACI Sport per la stagione 2020 che riguardano le serie tricolori per il settore OFF Road.

Le date che riguardano il Cross Country erano rimaste in standby come tutto il motorsport nazionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il lavoro intenso svolto durante tutto il periodo di sospensione delle attività sportive da parte della Federazione, attraverso il fondamentale contributo delle Commissioni ACI Sport di Settore, ha permesso all’automobilismo italiano di trovare la strada per la ripartenza.

Ora è arrivato il momento di tracciare il nuovo percorso per l’annata sportiva 2020 e ufficializzare i calendari per ciascun campionato, con le date inaugurali che si avvicinano.

CROSS COUNTRY

Confermatissimo il Campionato Italiano Cross Country 2020, con un itinerario già definito ad inizio giugno che ora si consolida in vista della ripartenza effettiva.

Saranno quindi quattro gli appuntamenti che si svolgeranno tutti a seguito del Campionato Italiano Rally Terra ed in concomitanza con le gare del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Triplice validità che accompagnerà ogni sfida del CICC 2020, dando vita ad eventi di ampio respiro.

Si partirà all’inizio di agosto con la grande novità del Cross Country Valtiberina e Crete Senesi. La seconda sfida è attesa, a distanza di circa 20 giorni, nella Repubblica biancoazzurra con il confermato Cross Country San Marino.

Altra novità in calendario riguarda il Baja Rally Adriatico-Marche, corsa nata quest’anno dalla fusione dei due rally marchigiani fissata per la fine di settembre. Quindi l’episodio conclusivo a novembre nell’altro appuntamento confermato, vale a dire il Cross Country Tuscan Rewind che avrà coefficiente 1,5.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY 2020

9 agosto - CROSS COUNTRY VALTIBERINA E CRETE SENESI

30 agosto - CROSS COUNTRY SAN MARINO

27 settembre - BAJA RALLY ADRIATICO-MARCHE

22 novembre - CROSS COUNTRY TUSCAN REWIND (coeff. 1,5)