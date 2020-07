Madpanda sceglie Axcil Jefferies per il GT World Sprint

E' Axcil Jefferies il pilota scelto dalla Madpanda Motorsport per prendere parte alle gare di Sprint Cup del GT World Challenge Europe.

Il team di Ezequiel Companc aveva annunciato l'equipaggio della Mercedes-AMG GT3 Evo #90 per quanto riguarda gli eventi endurance, con il proprietario-team principal-pilota che condividerà il volante assieme a Jorge Cabezas Catalan e Patrick Assenheimer.

Rimaneva quindi da trovare il suo collega per le corse più brevi, ossia quelle previste a Misano, Magny-Cours, Zandvoort e Barcellona; la scelta è ricaduta sul nativo britannico (che corre con licenza dello Zimbabwe), cresciuto nel Lamborghini Super Trofeo dove ha vinto tre volte il titolo Middle East e preso parte alle Finali Mondiali.

“Sono molto contento ed entusiasta di correre per la Madpanda Motorsport con una Mercedes AMG GT3 Evo nel GT World Challenge Europe Sprint Cup - ha commentato il 26enne, che assieme a Companc formeranno una coppia di Silver Cup - Essere con Ezequiel credo che mi darà modo di competere per il vertice e ringrazio il team per aver creduto in me, non vedo l'ora di cominciare!"

Companc ha aggiunto: "E' un piacere poter correre con Axcil quest'anno, è un grande pilota Silver che ha molta esperienza, sono sicuro che potremo ottenere bei risultati. Le gare di Sprint Cup sono molto combattute e il livello di competizione incredibilmente alto, quindi bisogna che la line-up sia adeguata. Direi che lo siamo e che abbiamo le possibilità di combattere per la Silver Cup vincendo gare e titolo".