GT World: tre Audi R8 per la Saintéloc Racing nel 2020

Saranno tre le Audi R8 LMS che la Saintéloc Racing schiererà per tutta la stagione 2020 del GT World Challenge Europe.

Prosegue quindi il legame tra il team francese e Audi Sport, che assieme proveranno a dare l'assalto alla Sprint Cup, mentre per quanto riguarda la Endurance Cup sono ancora da definire i programmi, seppur sia già stato annunciato che almeno due auto verranno iscritte alla 24h di Spa.

Gli equipaggi dovranno ancora essere stabiliti, ma l'obiettivo resta chiaramente competere in Classe PRO; per questo le voci danno per molto probabile la conferma degli ufficiali Christopher Haase e Markus Winkelhock, cosa che si saprà prima dei test collettivi previsti al Paul Ricard a marzo.