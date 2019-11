Ghiotto passa alla Aston Vantage GT3 di R-Motorsport nel 2020

Luca Ghiotto abbandonerà le monoposto nel 2020. Il pilota italiano, protagonista in Formula 2 negli ultimi anni e vicecampione nella GP3 Series nel 2015, ha firmato con il team R-Motorsport per disputare il campionato GT World Challenge Europe al volante della Aston Martin Vantage GT3.

Ghiotto, attualmente terzo nel campionato F2 ed in lotta per il secondo posto finale con Nicholas Latifi quando al termine della stagione manca soltanto l’appuntamento di Abu Dhabi, ha già avuto modo di correre con una vettura a ruote coperte in occasione del round del Fuji del WEC quando si è seduto nell’abitacolo della Ginetta LMP1.

Luca ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’accordo con il nuovo team: “R-Motorsports è uno dei migliori team in assoluto nel mondo GT ed il vasto programma di corse in un categorie GT3 di alto livello rappresenterà per me una vera sfida. Passare dalle monoposto a un team GT3 professionale come R-Motorsport è una mossa importante per la mia carriera e mi offre nuove prospettive per il mio futuro. Non vedo l'ora di lavorare con il team e non vedo l'ora di iniziare la mia prima gara di endurance GT3. "

Florian Kamelger, team principal di R-Motorsport, ha voluto dare il proprio benvenuto a Ghiotto: “È certamente un pilota con un grande futuro nelle corse automobilistiche internazionali e ha già dimostrato il suo talento in GP3 e Formula 2. E’ una risorsa per il nostro team e lavorare con lui sarà sicuramente emozionante”.

Ghiotto non ha ancora comunicato nulla circa un suo impegno anche nel WEC, ma si è detto disponibile ad affrontare una stagione con programmi multipli nel 2020.