Tecnodom Sport primo team della BMW M2 CS Racing Cup Italy

La Tecnodom Sport è il primo team che prenderà parte alla BMW M2 CS Racing Cup Italy, la nuova serie monomarca della Casa bavarese che apre i battenti in Italia nel 2021.

La squadra veneta sta lavorando alacremente sui programmi che la vedranno impegnata in pista in questa stagione, dove oltre a continuare il lavoro di sviluppo della sua Fiat Tipo TCR in vista dell'esordio in campionato, ha scelto di allargare i propri orizzonti.

La nuovissima BMW M2 è già nella sede di Tecnodom Sport vicino a Padova e a salirci a bordo sarà Kevin Giacon, che non sta nella pelle per questa nuova avventura dopo essersi laureato Campione TCR nella Coppa Italia Turismo al termine di un complicato 2020.

"Diciamo che mi sono fatto un regalo di compleanno! - spiega Giacon a Motorsport.com, fresco di 24 anni compiuti la settimana scorsa - E' una nuova sfida che in azienda e nel team siamo curiosi di intraprendere, fra le tante che ormai abbiamo in ballo".

"Ci ha convinto molto il fatto che dietro ci sia una Casa seria come BMW Motorsport e che si possa competere ad alto livello con una vettura che, a prima vista, pare proprio divertente, oltre che bellissima".

Anche la BMW entra quindi nel garage di Tecnodom, aggiungendosi alle innumerevoli vetture da corsa che la compagine ha portato in pista quest'anno.

"Stiamo mettendo in piedi un museo e diciamo che ci manca solo una pista davanti a casa! Ma scherzi a parte, siamo pronti anche a questa avventura, oltre che a portare avanti il lavoro con la nostra Fiat Tipo TCR, che nel 2021 finalmente sarà in gara contro gli avversari della categoria".

In attesa di ulteriori dettagli su quest'ultimo aspetto, Tecnodom Sport apre un altro capitolo della sua storia motoristica con la BMW M2 CS Racing Cup.