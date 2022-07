BMW M2 Cup | Video: Highlights gara 1 e gara 2 del Mugello

BMW M2 CS Cup | Nel 2022 ricco montepremi e un test con la M4 GT3

Tante novità per il monomarca della Casa bavarese dopo che l'anno scorso aveva inaugurato la serie tricolore. Oltre ai 90.000€ in palio per chi vince c'è anche la nuova classifica Under25 e una prova con la BMW M4 GT3 con i tecnici del team ufficiale.