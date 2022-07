BMW M2 Cup | Ferrara e Marcucci si impongono al Mugello

Luigi Ferrara, pilota di V-Action by Nanni Nember, si conferma leader con la vittoria di gara 1 nonostante una foratura a pochi metri dal traguardo che fa sperare Marco Zanasi (Pinetti Motorsport by Autoclub) fino alla bandiera a scacchi.

Sul terzo gradino del podio sale un coriaceo Jody Vullo (Diamond Racing by Tullo Pezzo). In gara 2 Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Turbosport) replica il successo di Misano davanti a Marco Zanasi e Luigi Ferrara, sempre più leader di campionato.

In gara 1 è Marco Zanasi a prendere il comando dopo il via, ma la gara viene interrotta dopo pochi metri per un’uscita di Giovanni Stefanin (Pinetti Motorsport by Cascioli) che perde il controllo e impatta contro le barriere.

Dopo l’intervento per il ripristino delle misure di sicurezza la gara riparte in regime di safety car con Ferrara nuovamente davanti a tutti. Il pugliese mantiene il comando per tutta la durata della corsa sui saliscendi toscani e solo nel finale rischia di veder compromesso il proprio lavoro a causa di una foratura a pochi metri dal traguardo.

Zanasi attiva a 7 decimi dal leader di classifica che, però, firma il suo terzo successo in campionato davanti all’emiliano e a Jody Vullo. A chiudere la top 5 sono Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport by Autotorino) e il campione in carica Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by BMW Roma).

Alle loro spalle chiude Manuel Lasagni (Guidare Pilotare by Turbosport) che precede Stefano Stefanelli (Esseracing by Autoer Brandini), Danny Molinaro (AC Racing Technology by M.Car) e Mariano Bellin (Pro Motorsport by MY Car Milano), mentre in decima posizione taglia il traguardo Luca Gori (Pro Motorsport by MY Car Milano).

Gara 2: Marcucci vince in solitaria

Al via di gara due si forma subito un quartetto formato da Lorenzo Marcucci, Marco Zanasi, Gigi Ferrara e Jody Vullo che combattono per le posizioni di testa, mentre alle loro spalle, Gustavo Sandrucci è autore di un paio di contatti al limite prima con Marco Pellegrini e poi con Giacomo Ghermandi che gli costano 10 secondi di penalità. Marcucci si invola, mentre Zanasi e Ferrara entrano in battaglia per la seconda posizione.

Vullo si avvicina a Ferrara, ma è costretto ad alzare il ritmo con Sandrucci che si avvicina minacciosamente sino a superarlo. Un sorpasso che, però, non vale la posizione essendoci i 10 secondi di penalità a gravare sulle spalle del campione in carica. Nel finale un contatto tra Francesco Ascani (CAAL Racing by A.D. Motor) e Mariano Bellin mette fuori dai giochi Ascani che, però, riesce ugualmente a ripartire e portare la vettura ai box.

Marcucci vince in solitaria davanti a Marco Zanasi e Gigi Ferrara, sempre più leader di campionato. Quarto è Jody Vullo che precede Sandrucci e Stefano Stefanelli. A chiudere la top 10 sono Giacomo Ghermandi (V-Action by ErreEffe Group), la lady del campionato Emma Segattini (Pinetti Motorsport by Autotorino), Marco Pellegrini e Luca Gori.

La BMW M2 CS Racing Cup Italy tornerà, dopo la pausa estiva, all’Enzo e Dino Ferrari di Imola nel fine settimana del 3 e 4 settembre.