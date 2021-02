BMW M2 CS Racing Cup Italy: ecco i dettagli della serie 2021

Come già annunciato al termine dell'anno scorso, il 2021 segnerà la stagione di debutto in Italia della BMW M2 CS Racing Cup.

Si tratta del primo campionato monomarca della Casa bavarese, che in collaborazione con BMW Motorsport Italia e il promoter Promodrive vedrà i suoi partecipanti darsi battaglia sulle piste del Bel Paese negli ACI Racing Weekend dove sarà di scena il Campionato Italiano Gran Turismo.

Dopo una prima anticipazione che Motorsport.com aveva dato in occasione delle gare tricolore a Monza del novembre scorso, oggi possiamo fornirvi ulteriori dettagli di questa nuova competizione.

Una vettura già collaudata

La BMW M2 da corsa è stata sviluppata in questi anni in parallelo alla versione stradale e acquisendo informazioni dalla M4 GT4 che abbiamo visto all'opera nel GT Italiano da qualche stagione. La M2 ha già corso come modello Cup a livello internazionale sia nel VLN del Nürburgring Nordschleife (oggi NLS) che negli Stati Uniti.

Il mezzo da pista è dotato di motore M TwinPower Turbo a 6 cilindri in linea della cilindrata di 2.979 cc, per una potenza compresa tra 280CV e 450CV (a seconda del Balance of Performance da osservare) e con una coppia di 550Nm che la spinge da 0 a 200km/h in 11"8. La trazione è posteriore e il cambio è a 7 marce con doppia frizione.

Sei gare negli ACI Racing Weekend 2021

L'inizio è previsto per maggio in quel di Monza, per poi affrontare le tappe estive di Misano e Mugello, seguite da Imola, Vallelunga e con gran finale fissato ad ottobre nuovamente sul tracciato toscano di Scarperia.

Ciascun evento prevede due sessioni da 30' di Prove Libere, due manche di Qualifica da 15' l'una e 2 Gare Sprint da 30' + 1 giro. Ogni squadra potrà scegliere se schierare un equipaggio di uno o due piloti per macchina.

Costi competitivi e ricco montepremi

Per quanto riguarda i prezzi, la M2 CS Racing la si può acquistare dai concessionari BMW affiliati al reparto Customer Racing a 120.000€ (+IVA).

Il costo della partecipazione al campionato varia a seconda delle scelte che i concorrenti desiderano effettuare, perché tutta la stagione di 6 eventi è fissata ad 8.000€ (+IVA), gara per gara ha un prezzo di 1.500€ (+IVA) e il costo della singola manifestazione è invece di 1.200€ (+IVA). In quest'ultimo caso sono opzionali le Prove Libere, per le quali si debbono aggiungere 360€ (+IVA).

Le altre due quote sono invece comprensive di un'area tecnica dedicata all'interno del paddock BMW degli autodromi, 4 Pass Pista (2 Pit Wall, 2 Pit Lane), 4 Pass Paddock, 4 Pass Parcheggio, 1 Transponder per il rilevamento dei tempi, 2 Turni di Prove Libere, 2 Turni di Qualifica e 2 Gare.

Il montepremi complessivo del campionato supera i 100.000€ e a marzo, in occasione della presentazione ufficiale, avremo definita la suddivisione fra i piloti che correranno le singole gare, e quelli - coi rispettivi team - che invece affrontano l'intero campionato.

BMW M2 CS RACING - Scheda Tecnica

DIMENSIONI

Lunghezza: 4461 mm

Larghezza senza specchi: 1854 mm

Larghezza con specchi: 1990 mm

Passo: 2693 mm

Carreggiata anteriore: 1568 mm

Carreggiata posteriore: 1608 mm



MOTORE

Tipo: Sei cilindri in linea, quattro valvole

Tecnologia: Tecnologia M TwinPower turbo, iniezione diretta, Valvetronic

Cilindrata: 2,979 cc

Numero cilindri: 6

Prestazioni: 450 CV (335 kW)

Gestione motore: Elettronica del motore di produzione

Impianto di scarico: specifico Motorsport

Alesaggio: 84.0 mm

Mozzo: 89.6 mm

CAMBIO

A doppia frizione a 7 marce applicato con il software per l'automobilismo sportivo

Differenziale meccanico Drexler a slittamento limitato con precarico e raffreddamento separato

Alberi di trasmissione prodotti appositamente

Cuscinetto ruota modificato per l'automobilismo sportivo (asse posteriore)

Sistemi di assistenza.

Sistemi di stabilità modificati specificamente da BMW M Motorsport (DSC/ABS)

Regolazioni specifiche delle applicazioni attraverso l'utilizzo di numerosi stabilimenti BMW e di piloti customer racing in diversi circuiti, con diversi tipi di pneumatici e in diverse condizioni esterne

Stretta collaborazione con gli ingegneri dello sviluppo della produzione

ABITACOLO

Impianto di riscaldamento e climatizzazione standard

Sedile Recaro P1300 GT (FIA 8862-2009)

Cinture di sicurezza a sei punti Schroth (FIA 8853-2016)

Registratore di dati AIM MXG 1.2 Racing Dash con display a colori

Console centrale con pannello degli interruttori illuminato

Piantone dello sterzo allungato e regolabile con volante BMW Motorsport rimovibile, con pulsanti di comando e interruttori a bilanciere

Specchietto retrovisore extra-large per una migliore visione della parte posteriore

Lo specchietto retrovisore può essere regolato elettricamente

OPTIONAL

Sedile racing Recaro P1300 GT LW (FIA 8862-2009)

Sedile copilota da corsa

Predisposizione per serbatoio liquidi

Pesi di zavorra in linea con lo standard FIA / SRO

CARROZZERIA

Telaio con gabbia di sicurezza saldata certificata DMSB (in linea con le normative FIA), prodotto da BMW M Motorsport

Tetto in CFC come la BMW M2 CSFinestrini laterali posteriori in Makrolon® con imboccatura di riempimento del serbatoio

Splitter anteriore

Alettone posteriore Motorsport, regolabile

Sistema martinetto pneumatico

Serrature a sgancio rapido per cofano e baule

Cablaggio Motorsport a peso ridotto

Anelli di traino anteriori e posteriori in linea con le normative

Porta di ricarica esterna per la batteria

Potente luce supplementare per gare di 24 ore (optional)

SERBATOIO

Serbatoio combustibile di sicurezza FT3

Capacità: 84 litri

Possibilità di rifornimento da entrambi i lati dell'auto

Tubazione di sfiato fissata con valvola antiribaltamento

Optional: Serbatoio ad alta autonomia con una capacità di 120 litri

TELAIO

Barre stabilizzatrici anteriori e posteriori regolabili su tre livelli

Ammortizzatori Motorsport appositamente modificati (ZF Sachs), anteriori e posteriori

Molle disponibili in tre tipi diversi per l'asse anteriore e posteriore (optional)

Collegamenti dello sterzo specifici per automobilismo sportivo

Cupola delle molle appositamente rielaborata sull'assale anteriore per migliorare le opzioni di configurazione della campanatura delle ruote

Sospensione sferica dell'assale anteriore e posteriore

Telaio già predisposto per i sensori di deflessione a molla

Calendario BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021

1-2 maggio – Monza

5-6 giugno – Misano

3-4 luglio – Mugello

4-5 settembre – Imola

18-19 settembre - Vallelunga

9-10 ottobre – Mugello