BMW M2 CS CUP: Vallelunga regno di Marcucci e Sandrucci

Il penultimo round stagionale della prima edizione della BMW M2 CS Racing Cup Italy si chiude nel segno di Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by L’Automobile) e Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Autovanti) che si spartiscono le vittorie all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga.

In gara 1, sul podio, salgono Alessandro Brigatti (A-Sport & Progetto E20 by Cascioli Group) e Luigi Ferrara (V-Action by Nanni Nember), mentre in gara 2, con Brigatti ancora sul secondo gradino del podio dietro a Marcucci, sale sul podio Jody Vullo (Pinetti Motorsport by Tullo Pezzo) alla sua prima gara nella serie dell’elica bavarese.

In gara 1 Alessandro Brigatti e Gustavo Sandrucci scattano dalla prima fila con il leader di classifica che prende subito il comando e allunga su Brigatti. Il pilota di A-Sport & Progetto E20 by Cascioli Group, però, riesce a tornare insidioso su Sandrucci che, comunque, non perde mai la testa della gara e chiude davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi.

Alle loro spalle si infiamma la lotta per il podio con Filippo Maria Zanin (Pro. Motorsport by BMW Milano) e Jody Vullo che entrano in contatto. Zanin perde terreno mentre Vullo viene penalizzato con 5 secondi da aggiungere al tempo finale di gara.

Sul terzo gradino del podio sale Gigi Ferrara con Marco Zanasi (Pinetti Motorsport by Autoclub Turbosport) che, nonostante un controllo al limite all’uscita della curva Roma, riesce a mantenere la quarta posizione. Zanin è quinto dopo il contatto con Vullo, mentre in sesta piazza chiude Ivan Tramontozzi, pluricampione nel MINI Challenge, in pista a Vallelunga con la M2 di BMW Italia.

In gara 2 è subito lotta spalla a spalla tra Brigatti e Sandrucci che scattano in prima e terza posizione con Lorenzo Marcucci che si frappone tra i due. La lotta per il vertice è agguerrita e le scaramucce tra Sandrucci e Ferrara avvantaggiano Marcucci che passa entrambi dopo il tentativo di Ferrara al curvone.

La leadership di Brigatti sembra solida, ma Marcucci, nel corso del penultimo giro passa al Tornantino e va a prendersi la terza vittoria stagionale davanti a Brigatti e alla new entry Jody Vullo.

Ai piedi del podio chiude Gustavo Sandrucci davanti a Gigi Ferrara con Marco Zanasi sesto davanti a Filippo Maria Zanin e Marco Pellegrini (Pinetti Motorsport by Autotorino), settimo in gara 1.

Il gran finale di stagione andrà in scena il prossimo 8 – 10 ottobre sul circuito del Mugello.

BMW M2 CS RACING CUP ITALY - Vallelunga: Gara 1

BMW M2 CS RACING CUP ITALY - Vallelunga: Gara 2