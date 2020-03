Video: ecco lo shakedown della nuova hypercar di Lamborghini

La vettura Limited Edition con motore V12 aspirato da 6,5 litri della potenza di 830CV è stata sviluppata da Squadra Corse e Centro Stile di Lamborghini.

La macchina differisce in molti particolari rispetto ai modelli stradali, come ad esempio l'ala posteriore molto larga, la presa d'aria sopra il tettuccio e un cofano motore con doppie aperture.

L'anteriore del telaio in alluminio e la monoscocca in fibra di carbonio sono stati creati secondo i più alti standard di sicurezza, mentre un innovativo differenziale autobloccante ne garantisce una miglior guidabilità in pista.

Le gomme utilizzate sono le Pirelli e ora la Hypercar del Toro affronterà l'ultima parte del suo sviluppo in attesa della prima uscita ufficiale nell'estate 2020.