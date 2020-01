Nico Rosberg non resiste alla Ferrari: eccolo sulla Monza SP1!

È inutile negarlo. Il Cavallino Rampante nero su sfondo giallo continua ad esercitare un'attrazione unica al mondo, tanto per gli appassionati quanto per i piloti. E se è vero che con il rinnovo di lunga durata di Charles Leclerc si sono verosimilmente chiuse le porte di Lewis Hamilton in Ferrari - almeno nel reparto corse, visto che l'inglese è fiero proprietario di alcuni gioielli della Rossa - un altro ex pilota Mercedes di recente si è gustato un'esperienza da mille e una notte.

Nico Rosberg, Campione del Mondo 2016 di Formula 1, è protagonista di questa clip in cui fa visita agli stabilimenti di Maranello, dove nascono alcune tra le GT e le Hypercar più esclusive del mondo. Conoscendo Nico, però, era lecito aspettarsi che il tedesco non si sarebbe accontentato di ammirare la Enzo, la LaFerrari, la F40 ed F50 solamente in maniera statica. E allora, perché non allacciarsi la cintura di sicurezza e farsi scortare da Raffaele De Simone per le colline modenesi al volane della F8 Tributo?

Non basta? Assolutamente no. Non se di mestiere fai il pilota e nel CV hai un titolo mondiale di Formula 1. E allora, via verso la pista di Fiorano, dove ad attendere Rosberg c'è lei: la Monza SP1, supercar che si ispira alle barchette da competizione del Cavallino. Presentata in occasione del Salone di Parigi 2018, la Monza SP1 è un omaggio firmato Flavio Manzoni alle storiche corse degli anni '50. E le prestazioni sono da vettura da competizione moderna: la base costruttiva è la 812 Superfast che, grazie ai suoi 800 CV sprigionati dal glorioso V12 aspirato, è capace di regalare emozioni come poche altre auto al mondo ai 499 selezionati e fortunati acquirenti.

Il tempo di Rosberg sulla pista di Fiorano? 1'28''00. Poco, tanto? Basti pensare che Michael Schumacher girava con una Formula 1 in 58 secondi scarsi. Brividi.