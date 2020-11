Motorsport Network annuncia il lancio di Motor1.com Indonesia

Motorsport Network, la piattaforma digitale integrata e destinazione globale dei fan del motorsport e dell’automotive, è lieta di annunciare l’estensione del programma roll out della sua piattaforma auto motive con l’aggiunta dell’11esima edizione di Motor1.com.

La rete globale Motor1.com è unica nel giornalismo dell’automobilismo, essendo l’unico brand che opera in così tante aree geografiche diverse in tutto il mondo. Insieme, la rete di siti Motor1.com attrae 30 milioni di visitatori mensili e presenta ogni mese più di 50 recensioni di auto nuove fatte da esperti.

Nei quattro anni passati dal suo lancio, Motor1.com è cresciuta diventando la più ampia piattaforma automobilistica su scala globale, operando con edizioni in 11 paesi e 10 lingue diverse.

Filippo Salza, Presidente Automotive di Motorsport Network, dichiara: “L’industria dell’automotive gioca un ruolo importante nell’economia indonesiana, con molti centri di produzione delle principali case automobilistiche internazionali, circa un milione di auto vendute ogni anno ed una grande passione per i motori. Siamo entusiasti di lanciare la nostra 11esima edizione di Motor1.com, la prima in Asia, un contesto di questo tipo. Non vediamo l’ora di continuare ad espandere la nostra piattaforma auto motive nei prossimi mesi, entrando in nuovi mercati e lanciando edizioni come parte della nostra strategia di crescita”.

Bima Said, Direttore Indonesia di Motorsport Network, aggiunge: “Siamo estremamente felici di lanciare Motorsport Network in Indonesia. Lanciando id.motor1.com insieme a id-motorsport.com, daremo la maggior copertura possibile delle gare e dell’automotive ai fan di tutto l’arcipelago. Ci sono molti appassionati qui e siamo contenti di poter offrire i migliori contenuti locali ed internazionali quando si parla di automotive”.