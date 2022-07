Maserati presenta la Project24: 62 esemplari solo per la pista

Questo modello, dal carattere estremo ed esclusivamente da pista, eredita le specifiche di Maserati MC20, arricchendosi di caratteristiche tecniche ancora più avanzate: lo stato dell’arte del motore V6 Nettuno con nuovi turbocompressori per aumentare la potenza a 740 CV, le innovative sospensioni, impianto frenante carbo-ceramico racing e pneumatici messi a punto per le corse, oltre a caratteristiche di sicurezza omologate FIA.

In linea con l’attenzione del Brand al peso, la nuova Maserati avrà un target inferiore a 1.250 kg. La combinazione perfetta di potenza e peso si traduce in un veicolo sorprendente con un rapporto peso/potenza di circa 1,69 kg/CV.

Progettata dal Centro Stile Maserati, Project24 vanta un look completamente nuovo. Questa volta, il design Maserati si spinge oltre i limiti grazie all'assenza dei vincoli tipici di una vettura racing, quindi non omologata per uso stradale e preparata specificamente per l’esclusivo utilizzo in pista. Il risultato è un mix inedito di bellezza e spirito sportivo, per diventare un classico da collezione.

Maserati Project24 è l’emblema dell’esclusività e offrirà una vasta gamma di servizi unici, che includeranno esperienze in pista e supporto di altissimo livello, esclusivamente per i proprietari di Project24.

Maserati Project24 Photo by: Maserati Media Center

Maserati Project24 - Specifiche e caratteristiche tecniche

Veicolo

- Auto biposto non omologata per uso stradale

- Design Maserati Centro Stile

- Larghezza/Altezza (mm) 2020* x 1220*

- Peso a secco inferiore a 1250 Kg

Conforme ai requisiti di sicurezza FIA race

- Serbatoio di carburante da 120 L FT3 omologato FIA

- Estintore secondo specifiche FIA

- Cellula di sicurezza omologata FIA

Motore

- Motore Maserati Nettuno

- V6 90° twin turbo

- 3000 cc

- 740 CV

- Maserati Twin Combustion (MTC) Twin Spark con controllo della doppia combustione TJI

- Carter secco

Trasmissione/trazione

- Cambio sequenziale da corsa a 6 rapporti 2WD con leve del cambio

- Frizione da corsa e differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato

Carrozzeria

- Carrozzeria completamente nuova in fibra di carbonio con componenti specifici in fibre naturali

- Aerodinamica ad alte prestazioni

- Alettone posteriore e anteriore multi-regolabile

- Alto carico aerodinamico

- Luci a LED anteriori

- Luce antipioggia approvata FIA

- Finestrini anteriori e laterali in Lexan

Telaio

- Monoscocca centrale ultraleggera in fibra di carbonio

- 3/4 martinetti pneumatici a bordo

Freni

- Pinze racing

- Freni da corsa ventilati CCMR Brembo

- Raffreddamento freni su misura

Cerchi

- Cerchi in alluminio forgiati su misura da 18 pollici

- Dotazioni per il sistema di chiusura centrale

- Pneumatici slick

Sospensioni

- Doppio braccio oscillante con asse sterzo semi-virtuale

- Ammortizzatori regolabili racing

- Barre anti-torsione anteriori e posteriori regolabili

Interni

- Sedili da corsa (sedile passeggero come optional)

- Pedaliera da corsa regolabile

- Piantone dello sterzo regolabile

- Cintura di sicurezza da corsa a 6 punti

- Volante multifunzione in fibra di carbonio

- Volante con display integrato

- Display telecamera posteriore (opzionale)

- Registrazione telemetria (opzionale)

- Telecamera di bordo per registrazione video (opzionale)

- Cruscotto e sistema di acquisizione dati

- Display ottimizzazione prestazioni di guida (opzionale)

- Climatizzazione

- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (opzionale)

- ABS racing regolabile e controllo trazione

* Soggetto a modifiche durante lo sviluppo del veicolo.

Maserati Project24 Photo by: Maserati Media Center