Land Rover Discovery è crew car per video YouTube di Motor1

Da Sport Utility a Shooting Utility Vehicle per registrare video. La Land Rover Discovery cambia pelle e diventa la nuova auto ufficiale del team di produzione di Motor1.com, il global magazine dell’automobile del gruppo Motorsport Network presente in 12 paesi del mondo. Il 4x4 inglese motorizzerà inizialmente il team video italiano configurandosi come prezioso strumento di lavoro per la realizzazione di riprese car-to-car e per il supporto degli shooting delle prove su strada organizzate dal più grande canale YouTube di motori in lingua italiana.

La Discovery CREW CAR, esposta in anteprima in occasione del Milano Monza Show (10-13 giugno 2021), è caratterizzata da un allestimento specifico del veicolo con una livrea dedicata il cui concept è stato curato da Garage Italia (www.garage-italia.com) e la personalizzazione realizzata da DSW Wrapping (www.dsw-wrapping.com). Tra le peculiarità del veicolo rientra anche una piattaforma modulare per l’atterraggio droni realizzata da DJI in collaborazione con Nital e installata sul tetto del SUV.

Le specifiche tecniche di questa Discovery derivano dal modello di serie in versione S motorizzata con un motore 3 litri 6 cilindri da 249 CV e naturalmente cambio automatico e trazione integrale, ma la configurazione è stata personalizzata sulla base delle esigenze operative della CREW di Motor1.com:

gancio di traino estraibile elettricamente con assistenza avanzata in retromarcia

marce ridotte

parabrezza riscaldato

wi-fi di bordo

climatizzatore quadri zona

sistema di ionizzazione dell’abitacolo con filtro PM 2.5

“La CREW CAR è uno strumento di lavoro molto importante per il nostro team di produzione che realizza le riprese delle prove su strada percorrendo ogni mese migliaia di chilometri in lungo e in largo per l’Italia, spesso a pieno carico e in condizioni di viaggio variabili per definizione. Un’auto versatile oltre che iconica come la Land Rover Discovery incarna alla perfezione queste esigenze e siamo molto contenti di questa collaborazione” - dichiara Alessandro Lago, Direttore Responsabile Motor1.com Italia.

“La Land Rover Discovery è un’icona di poliedricità, classe e sportività, dotata di una versatilità impareggiabile e siamo felici di dimostrarlo anche in questo nuovo contesto di utilizzo. La sua praticità e la spaziosità la rendono una perfetta CREW CAR e fedele compagna di avventure sportive e professionali” - dichiara Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia.