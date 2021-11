Ferrari Daytona SP3: Icona moderna da 840 CV

Quando si pronuncia la parola "Daytona", in Ferrari, la mente torna indietro nel tempo ad immagini memorabili, rese intramontabili nel bianco e nero dei tardi anni '60. Siamo in piena epoca sport prototipi, quando questa tipologia di vetture aveva un prestigio addirittura superiore alla Formula 1.

Leggi anche: Imola ospiterà le Finali Mondiali Ferrari nel 2022

Erano gli anni di battaglie memorabili, di scontri epici dentro e fuori le piste tra Ferrari, Ford, Porsche, di modelli iconici entrati nell'immaginario collettivo. E proprio a quegli anni si ispira la Daytona SP3, ultima nata in Ferrari figlia del progetto Icona.

La Daytona SP3 è una vettura prodotta in tiratura limitata di appena 599 esemplari già venduti o prenotati da selezionatissimi clienti. Il prezzo di partenza, fissato a due milioni di euro, offre la possibilità di diventare proprietari di un'auto che si richiama agli anni magnifici degli sport prototipi.

Ferrari Daytona SP3 1 / 4 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P4 2 / 4 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 e la Dino 206 S 3 / 4 Foto di: Ferrari Ferrari Daytona SP3 4 / 4 Foto di: Ferrari

La Daytona SP3, infatti, trae ispirazione dalle leggendarie 330 P3 e P4 che arrivarono in parata nella 24 Ore della Florida del 1967, vendicando l'onta sportiva della sconfitta di Le Mans dell'anno prima. Le forme dell'auto offrono alla vista una pulizia continua, priva di orpelli aerodinamici: i flussi ed i vortici sono sapientemente diretti in parti specifiche della Daytona, regalando ottimi valori di downforce. Le misure generose - lunga oltre 4,6 metri per più di 2 di larghezza - sono ben "nascoste" grazie ad un fine lavoro di design figlio del gruppo di lavoro guidato da Flavio Manzoni.

Cuore pulsante dell'auto è un motore V12 aspirato da 6,5 litri capace di erogare 840 CV e 700 Nm di coppia massima, valori trasmessi alle sole ruote posteriori tramite un cambio Getrag a sette rapporti. Forte di un peso che ferma l'ago della bilancia a quota 1485 kg, la Daytona SP3 brucia letteralmente lo scatto da 0-100 km/h in 2,85 secondi, prima di raggiungere una velocità massima superiore ai 340 km/h.

Gli interni della Ferrari Daytona SP3 Photo by: Ferrari

Particolarità curiosa è la carrozzeria targa con tettuccio asportabile, chiaro rimando alle sport prototipi da cui si ispira. L'abitacolo offre sedili dal chiaro spirito racing della stessa colorazione di quelli installati sulle auto da corsa del cavallino, come sulla 250 LM.

Prodotto puro e senza compromessi, la Daytona SP3 è destinata a rendere ancor più immortale l'arrivo in parata del '67 nella storica corsa di durata con un modello stradale iconico e che, c'è da esserne sicuri, saprà essere celebrato nella storia della casa di Maranello tra i gioielli della corona.

Ferrari Daytona SP3 1 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari Daytona SP3 2 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari Daytona SP3 3 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari Daytona SP3 4 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari Daytona SP3 5 / 36 Foto di: Ferrari Gli interni della Ferrari Daytona SP3 6 / 36 Foto di: Ferrari Gli interni della Ferrari Daytona SP3 7 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 512 Sport 8 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 512 Sport 9 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 512 Sport 10 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 512 M 11 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 512 M 12 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 512 M 13 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P4 alla 24H di Daytona del 1967 14 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P4 15 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P4 16 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P4 17 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P4 18 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P4 19 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 e la Dino 206 S 20 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 alla 1000 chilometri di Monza del 1966 21 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 alla 1000 chilometri di Monza del 1966 22 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 alla 1000 chilometri di Monza del 1966 23 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 24 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 312P alla 500 chilometri di Imola 25 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 312P alla 1000 chilometri di Brands Hatch del 1971 26 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 312P alla 1000 chilometri d' Austria 27 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 312 P 28 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 312 P 29 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 30 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 330 P3 31 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 350 Can Am 32 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 350 Can Am 33 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 350 Can Am 34 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 350 Can Am 35 / 36 Foto di: Ferrari Ferrari 350 Can Am 36 / 36 Foto di: Ferrari