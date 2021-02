Alessio Rovera debutta nell'Asian Le Mans Series

I programmi 2021 di Alessio Rovera erano già stati annunciati, ma come un fulmine a ciel sereno é arrivata la notizia che il varesino é già al via dell Asian Le Mans Series. Il primo appuntamento sarà proprio nel weekend del 13-14 Febbraio a Dubai.

Ovviamente sarà a bordo di una Ferrari 488 GT3 del Team Formula Racing, accanto a lui due piloti danesi di spessore, Johnny Larsen e il rientrante dalla 24H di Daytona Nicklas Nielsen che lo affiancherà anche nella nuova avventura del WEC con la 488 GTE.

Per Alessio sarà un esperienza molto importante che gli permetterà di prepararsi al meglio per la stagione che partirà in primavera. Il primo lavoro da fare sarà sicuramente capire le potenzialità della 488 con il BOP, l’esperienza non gli manca e sicuramente Alessio potrá dire la sua. Un’altra carta a suo favore é il tracciato che già conosce per averci disputato la 24H di Dubai.

Domani ci saranno le due sessioni di libere live sul sito ufficiale della serie, mentre venerdì sarà il momento della sessione unica di qualifica, sempre livesul sito, insieme alle due gare del 13-14. La settimana prossima le due gare conclusive della stagione, molto tirata, la serie si sposterà sul Circuito di Yas Marina nel weekend del 19-20 Febbraio.

"Sono molto felice di rimettermi al volante, questa sarà un occasione speciale per iniziare al meglio la stagione 2021. Con me avrò due ottimi piloti e credo che potremo dire la nostra. Da capire le potenzialità della macchina in base al BOP che troveremo", ha detto Alessio Rovera.