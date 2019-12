Valentino Rossi vince l'americana alla 100 km dei campioni

Corsa in notturna come ogni sabato di allenamento al ranch, l'Americana ha chiuso il programma del sabato con una gara ad eliminazione su più batterie all'interno dei due ovali del Motor Ranch. A tagliare il traguardo per primo nella gara finale è stato, appunto, Valentino Rossi dopo una bella lotta con Stefano Manzi, secondo. A seguirli Luca Marini, Mattia Pasini e Lorenzo Baldassari.

Nel pomeriggio si sono invece disputate le prove libere e le qualifiche che hanno disegnato la griglia di partenza della gara di domani. Il miglior tempo è andato a Lorenzo Baldassari, seguito da Andrea Migno, Stefano Manzi, Valentino Rossi e Franco Morbidelli.

Valentino Rossi, come nelle ultime edizioni, farà squadra con il fratello Luca Marini, che oggi ha segnato il sesto tempo. Fra le coppie più veloci anche Franco Morbidelli, con Andrea Migno, Mattia Pasini con Stefano Manzi e Lorenzo Baldassari con Elia Bartolini. Fra gli outsider sono statti subito veloci Sammy Helbert, JD Beach, Thomas Chareyre, Marcos Ramirez, Alex Rins e Albert Arenas a chiudere il gruppo dei venti piloti più veloci.

Il programma di domenica 1 dicembre prevede il warm up alle 12:30 e la gara alle 14:00.