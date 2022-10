Pirelli Cup | Un lutto rattrista la passerella dei campioni 2022

L'ultimo appuntamento con la Coppa Italia Velocità, quello che doveva essere una festa ed una passerella per i neo campioni della Pirelli Cup, si è trasformato in un giorno nefasto e drammatico per tutti gli amanti del motociclismo.

Nell'ultima gara in programma, un grave incidente che ha coinvolto due moto della classe 600 Pro del Trofeo Italiano Amatori, ha portato alla tragica scomparsa di un giovane pilota, Federico Esposito, ed al grave infortunio di Marco Sciutteri.

La manifestazione è ovviamente stata sospesa dalla Federazione in segno di cordoglio per questa fatalità, che ha fatto scendere sul circuito romagnolo un silenzio triste ed irreale.

Passano in secondo piano tutte le altre notizie di un weekend che non avremmo mai voluto rivivere e che cercheremo di sintetizzare con una cronaca puramente sportiva.

Il weekend, date le condizioni meteo proibitive di giovedi e venerdi, si è condensato nei giorni di sabato e domenica con le qualifiche della classe 600 che hanno visto la pole di Andrea Giombini, su Mv Agusta, unico in grIglia con una BigSS, e in quelle della 1000 il best lap della Ducati di Luigi LaPlaca, che ha confermato la crescita già evidenziata al Mugello.

La gara della 600 ha confermato sul podio le posizioni acquisite nelle qualifiche, mentre nella 1000 uno strepitoso Butti ha conquistato la vittoria davanti alle Wild Card La Marra e Ioverno. Ripamonti e Butti quindi sono i campioni delle due classi Pirelli Cup.

Al Motor Bike Expo di Verona le premiazioni di tutte le categorie, a breve le classifiche on line sul sito ufficiale.

Pirelli Cup 2022, Ultimo Round, Autodromo di Misano 1 / 4 Foto di: Pirelli Pirelli Cup 2022, Ultimo Round, Autodromo di Misano 2 / 4 Foto di: Pirelli Pirelli Cup 2022, Ultimo Round, Autodromo di Misano 3 / 4 Foto di: Pirelli Pirelli Cup 2022, Ultimo Round, Autodromo di Misano 4 / 4 Foto di: Pirelli