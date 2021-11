Pirelli Cup sarà presente ad EICMA 2021

E’ tornata EICMA Milano, l’esposizione Internazionale più importante del settore 2 ruote, dal 1914 l’evento fieristico più visitato, con la presenza come espositori dei più importanti produttori di motocicli e di accessori, pneumatici, abbigliamento, attrezzature, componentistica e tutto quanto ruota intorno al mondo moto. Non mancano i test e gli spettacoli nell’area esterna, le interviste ai campioni e ai personaggi di spicco del motorsport. Una vetrina completa, una full immersion tra le novità, che ci aspetta dal 25 Novembre per una settimana tra l’entusiasmo degli appassionati.

E’ un importante segnale di ripresa , in un periodo storico molto difficile che ci ha messo tutti a dura prova. Il riaprirsi dei tornelli al pubblico è come ricominciare a vedere la luce in fondo al tunnel per tutte le Aziende del nostro comparto, che con grande impegno e sacrificio investono nel futuro , presentando le novità che ci proietteranno verso una nuova dimensione della mobilità, sia urbana, con soluzioni sempre più eco sostenibili e green, sia per lo sport con modelli prestazionalmente e tecnologicamente all’avanguardia, sia per il turismo a corto, medio lungo raggio alla scoperta di nuovi itinerari a cominciare dai luoghi meravigliosi della nostra Italia.

Dopo il grande successo dell’ultima edizione, Pirelli Cup è pronta a presentare la nuova stagione. Per il 2022 il Campionato monogomma Pirelli si farà ancora più entusiasmante, con la partecipazione dei piloti più forti del panorama velocità nazionale ma la possibilità di essere in griglia anche per i piloti che arrivano da un percorso agonistico amatoriale o all’esordio nelle competizioni.

Sia per la classe 600 che nella classe 1000 avremo 2 classifiche che daranno vita a 2 campionati separati: Pirelli Cup Championship e Pirelli Cup Challenger.

Due Campionati in uno ma per entrambi la stessa rodata ed apprezzata organizzazione: Idealgomme Racing.

Stessi pneumatici e medesime possibilità di scelta per tutti i piloti, stesso Racing Service a disposizione dal giovedì di ogni week end di gara. La possibilità di poter correre il Campionato più amato e dal tasso tecnico più alto della Coppa Italia FMI sui circuiti più belli al mondo nella classifica più adatta al proprio livello.

Costi d’iscrizione chiari, trasparenti e certi. Pacchetti personalizzabili capaci di soddisfare le esigenze di qualsiasi Team. Montepremi ricchissimo, una Hospitality Zone nel paddock diventata negli anni un vero punto di riferimento, completamente rinnovata, dagli spazi moderni, capace di accogliere con un servizio a 5 stelle piloti, meccanici, amici, partner e addetti del settore con uno staff qualificato e pronto a rispondere a qualsiasi vostra richiesta durante la permanenza nel paddock.

Test pre campionato, date ufficiali, calendario, circuiti delle gare definitivi ed eventi sono in definizione. Stiamo lavorando per offrirvi solo il meglio per una esperienza agonistica di altissimo livello. Le pubblicazioni del settore e i principali e più seguiti social media sono pronti a darvi copertura e visibilità con immagini, clip video, interviste, commenti che renderanno ancora più entusiasmante la partecipazione alla Pirelli Cup.

L’uitilizzo dei pneumatici Pirelli, sviluppati e utilizzati nelle massime competizioni internazionali e nel Campionato del Mondo Superbike e Supersport sono garanzia di prestazioni assolute e sicurezza per un esperienza ai massimi livelli.

E ancora nel 2022 l’unico ad avere la fantastica e adrenalinica Superpole a determinare la griglia di partenza delle gare. Una formula che richiama le avvincenti gare del Campionato del Mondo Superbike e che mette in evidenza il pilota rendendolo protagonista assoluto, in un giro secco dove giocarsi tutto senza calcoli. L’essenza dello sport concentrata in un giro. Emozioni cosi sono solo alla Pirelli Cup.

Un ringraziamento speciale e particolare va ai nostri partner che hanno scelto ancora una volta Pirelli Cup e ci aiuteranno a crescere ancora e saranno di determinante supporto nelle iniziative speciali che vi accompagneranno durante tutta la stagione di gare: Reset Engineering, Cepitaas , Adriatica Chiusure , Cav Aldo ilari, Deaform, Edafos, Metaldesi, Informinds , Moro Centro Ecologico , tutti i partner tecnici come Shoei, Virus Power , X FORTE, Magigas , 666 Carbon.

Protagonista la qualità in Hospitality dove potrete trovare : birra artigianale Flea, i vini della cantina Cesaroni, l’aroma unico di Caffè Poli, le carni selezionate Tittarelli Food, le bevande di Bee Drunk.

Ma ora è tempo di accendere i riflettori su EICMA! Venite a trovarci, vi aspettiamo per raccontarvi tutte le novità che abbiamo preparato. Luca Raggi patron di Idealgomme Racing è pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Fabio al desk a raccogliere le vostre pre iscrizioni per riservarvi il vostro posto in griglia con una promozione speciale per EICMA. Nel rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza Vi attendiamo al Padiglione 22 STAND U31.