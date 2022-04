Pirelli Cup | La nuova stagione è già alle porte

Al via la Pirelli Cup 2022, giunta alla sua quinta edizione e ormai consacrata all’unanimità come il Campionato monogomma più amato dai piloti, dal pubblico e dalla più alta espressione di talenti e performances inserita nel Calendario della Coppa Italia Velocità FMI.

In contemporanea e facente parte del calendario della Coppa Italia FMI, saremo Racing Service per la Yamaha 300 R3 Cup vera fucina di talenti dalle gare sempre entusiasmanti e mai scontate. Orgogliosi di aver raggiunto in cosi poco tempo il gradimento e un livello cosi alto d’eccellenza. E’ il nostro sprone a continuare a lavorare sodo per migliorarci ed offrire a tutti i nostri iscritti un Trofeo unico ed appassionante.

Saremo presenti in tutte le tappe della Pirelli Cup anche con una rinnovata area Hospitality rendendo disponibili a tutti le aree comuni per i piloti, i meccanici e gli accompagnatori cosi da garantire un area relax e la possibilità di confronto con gli altri. Chef Chantal e tutto lo staff saranno a completa disposizione con l’eccellenza della cucina e la totale disponibilità per qualsiasi esigenza.

Tra le novità siamo lieti di annunciarvi che saremo per Pirelli il Racing Service al CIV Junior. Per noi è il coronamento di tanti sforzi e dell’impegno che da tanti anni ci accompagna su tutti i circuiti.

Il CIV Junior rappresenta la base e il futuro del nostro sport, e poter essere supporto ai giovanissimi che cominciano a muovere i primi passi nel mondo agonistico è motivo di grande soddisfazione.

Metteremo a loro disposizione tutta la nostra esperienza e i nostri tecnici per rendere entusiasmante e formativo il loro percorso di crescita sportiva senza dimenticare la socializzazione, e la possibilità di vivere sin da giovanissimi il fantastico mondo della velocità in circuito.

Il futuro del motosport è tra le nuove leve e Pirelli, da sempre attenta all’importanza della formazione dei giovani piloti, ha scelto di investire e lavorare partendo proprio dai più giovani fornendo le nuovissime coperture Superbike da 12 pollici capaci di garantire performances straordinarie e sicurezza.

Seguiremo come sempre dalla sua nascita come service anche tutte le tappe del Campionato Supermoto Interregionale Centro Sud Italia FMI e saremo presenti nei Track Day Pirelli in programma il 25 Aprile al Mugello e il 13 Giugno a Misano Adriatico.

I tanti impegni presi e il fitto calendario purtroppo non ci consentono di poter essere presenti con la nostra struttura nelle tappe del CIV Superbike e Supersport. Abbiamo sempre garantito elevati standard di qualità del servizio nel paddock e il gradimento e gli attestati di stima ricevuti ci hanno sempre gratificato e spinto a migliorarci e se nella prossima stagione non potremmo garantirli per i tempi compressi di spostamento delle strutture ci ha giocoforza costretto a fare delle scelte.

Nuova Stagione Pirelli Cup 2022 1 / 4 Foto di: Pirelli Nuova Stagione Pirelli Cup 2022 2 / 4 Foto di: Pirelli Nuova Stagione Pirelli Cup 2022 3 / 4 Foto di: Pirelli Nuova Stagione Pirelli Cup 2022 4 / 4 Foto di: Pirelli