Pirelli Cup | Eccheli e Palazzi primi re a Cremona

Molti, moltissimi volti nuovi in questo primo round della Pirelli Cup 2022, che vede al via anche un nutrito gruppo di piloti esteri, provenienti da Francia, Svizzera, Portogallo, Polonia, che rendono il campionato di sapore ancor più internazionale.

Dopo un venerdì di prove libere interlocutorio a causa delle condizioni meteo variabili, il sabato dedicato alle qualifiche ha riservato una giornata inaspettatamente asciutta, benchè le temperature fossero al di sotto delle medie del periodo.

Nella classe 600, la wild card d’eccellenza, Luca Ottaviani, ha imposto un ritmo da mondiale già dalla Q1, fermando il crono su uno strabiliante 1'33"865. Tra gli iscritti al campionato invece Matteo Gallan, Massimo Gamba ed il transalpino Joey Lubrat si sono dimostrati i più veloci della categoria Pirelli Cup Championship, mentre le prime tre caselle della classifica Pirelli Cup Challenge ha visto come protagonista Giacomo Mariotti, seguito da Simone Fornasari e da Nicola Bernabè, alfiere del team box Pedercini.

Le qualifiche della classe 1000 hanno visto il dominio della new entry Davide Eccheli del team Bike & Motor, unico a scendere sotto l’1'34" in entrambe le sessioni. Il francese Julien Camellini ed il polacco Bartlomiej Moranski hanno completato il virtuale podio della classe regina nel Championship. La Pirelli Cup Challenge della classe 1000 ha invece visto sul podio i piloti del team Arsenico, Stefano Bovolon e Marco Crestani, inframezzati dall’alfiere del team Black Racing, Marco Cottone.

La domenica ha riservato una sgradita sorpresa ai piloti; condizioni meteo proibitive con pista al limite dell’impraticabile. Fortunatamente un inatteso e improvviso sereno con pista miracolosamente asciutta ha permesso ai piloti di variare assetti e coperture per affrontare la gara con le Pirelli Diablo Superbike.

La classe 600 ha visto sul podio tre giovanissimi piloti che hanno battagliato fino alla bandiera a scacchi senza esclusione di colpi; Filippo Maria Palazzi, con due fantastici giri finali ha strappato la vittoria a Matteo Ripamonti per poco più di mezzo secondo, seguiti dal transalpino Joey Lubrat: un podio tutto yamaha, formato da piloti di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. La 600 Pirelli Cup Challenge ha visto invece Mariotti su Kawasaki precedere Bernabè e Tonassi.

La 1000 invece è stata un assolo della BMW del poleman Davide Eccheli, che con oltre 7 secondi di vantaggio ha regolato alla fine degli 11 giri, la Ducati del francese Julien Camellini e l’Aprilia di Dario Alberti, il veterano della Pirelli Cup. La Pirelli Cup Challenge 1000 ha invece visto nelle prime tre posizioni Daniel Tibaldo (DT57), Marco Cottone (BLACK RACING) e Gianluca Savino, (SEVENTEAM).

Idealgomme Eventi ha garantito una capillare distribuzione di pneumatici sia Slick che Rain: nonostante le difficili e imprevedibili condizioni meteo le Diablo SBK hanno evidenziato prestazioni eccezionali sia in condizioni di pista bagnata sia nella gara della domenica.

I piloti si sono indirizzati prevalentemente sulla mescola SC0 per il posteriore in qualifica ed SCX in gara: i tempi in pista non lasciano dubbi sulle prestazioni delle coperture Pirelli, sia nei rilevi cronometrici assoluti, sia sulla costanza di rendimento durante le singole sessioni.

Un lavoro eccezionale del team di Idealgomme Eventi ha permesso di gestire in solitaria food and beverage di tutto il paddock; pur con una struttura dimezzata per le limitate dimensioni del paddock, l’Hospitality Pirellicup ha coinvolto team, organizzatori e piloti grazie anche alla nostra Chef Chantal che ha portato in pista un nuovo menù per esaltare la qualità dei prodotti di Tittarelli Food, nostro consolidato partner per la gastronomia d’eccelenza, accompagnata dai vini delle Tenute Cesaroni.

L’after dinner, pur accompagnato da temperature rigide e pioggia battente, ha comunque visto l’Hospitality Idealgomme essere il punto d’incontro del variegato popolo del paddock, grazie ai prodotti forniti da Bee Drunk ed alla Birra Flea, apprezzatissima nelle sue varianti blonde e blanche.

Un sentito ringraziamento a Berardino Lanza di CepiTAAS e Rosario Forte di XFORTE intervenuti anche in questo primo appuntamento di Cremona.

Pur non essendo presenti fisicamente in questo primo appuntamento un doveroso ringraziamento per il supporto al campionato e per la fornitura di materiale tecnico va a Fabien Norizuka di Shoei, Gianni Landru di IRC , che ha fornito termocoperte top di gamma per l’intero campionato, Alessio Chiti di Magigas, Massimiliano Lori di Resett Engineering, Daniele Alcol di Metaldesi, Walter Bruno di Adritatica Chiusure, Vainer Ilari dell’omonima ditta di costruzioni edili e stradali.

Ricordiamo anche il nostro ormai storico fornitore 666Carbon, per la parte riguardante la componentistica, ed i nuovi partner a supporto del campionato, Omega Servizi Industriali e Fidea, una delle più importanti realtà industriali marchigiane, produttore e distributore di diluenti, da sempre vicina al mondo dello sport.

Il lungo weekend di Idealgomme però non si è concluso a Cremona, bensì al Mugello Circuit, dove, nella giornata di lunedì abbiamo fornito servizio in pista in esclusiva nel Pirelli Day, prima di tre tappe che vedranno il produttore meneghino di pneumatici, organizzare eventi in circuito per avvicinare al mondo della pista anche i piloti meno avvezzi al mondo delle competizioni.

Una giornata anch’essa interlocutoria dal punto di vista del meteo, ma che non ha scoraggiato gli oltre duecento iscritti a provare l’ebbrezza di girare all’università del motociclismo, sfruttando sia il Diablo Superbike sia il Diablo Rain.

Ora solo poco tempo per rifiatare perché a Misano tra meno di tre settimane si entra nel vivo del campionato con il primo appuntamento con la gara doppia: ROUND 2 “RESETT ENGINEERING” e ROUND 3 “CEPITAAS”.

