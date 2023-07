Pirelli Cup | Due nuovi record a Cremona firmati da Lai e Perotti

Nel caldo rovente che sta attanagliando l’Italia in questo torrido fine Luglio Pirelli Cup ha corso al Cremona Circuit. Sul tracciato lombardo ormai di diritto tra i migliori palcoscenici del panorama velocità nazionale un fine settimana di gare esaltanti ed emozionanti condite da un ulteriore risultato di assoluto PRESTIGIO come i due nuovi record siglati in gara :

Per la classe 600 Supersport Fabrizio Lai su Triumph in 1’33"5

Per la classe SBK Fabrizio Perotti su Yamaha con il crono di 1’31"333

Due risultati fantastici ed eccezionali frutto del grande talento di questi 2 campioni dal palmares internazionale ma anche merito degli pneumatici Pirelli capaci di fornire le massime prestazioni e un grip assoluto su qualsiasi tracciato e in qualsiasi condizione. Dal continuo sviluppo e dall’esperienza nel Campionato del Mondo Sbk e Supersport e nelle più’ prestigiose competizioni internazionali Pirelli offre a tutti i piloti l’arma vincente capace di fare la differenza e rendere possibile raggiungere ogni nuovo traguardo scrivendo nuovi record.

PIRELLI CUP 600

Pirelli Cup Round 4, Autodromo di Cremona Photo by: Ideal Gomme Eventi



Le qualifiche del sabato hanno visto il dominio del giovane Edoardo Aquilano, alfiere del Team Rosso e Nero, che ha condiviso la prima fila di schieramento in griglia con i più esperti Fabrizio Lai (Speedy Bike) ed Ivan Goi Motoclub Viadana.

Su un circuito reso torrido dalle alte temperature, la gara della 600 ha visto protagonista Edoardo Aquilano che ha mantenuto la prima posizione fino alle ultime tornate, per poi essere superato da Ivan Goi e da un velocissimo Fabrizio Lai.

Il ragazzo del Team Rosso e Nero porta comunque a casa i 125 punti e il titolo di Campione della Pirelli Cup 600 2023 EDITION.

PIRELLI CUP 1000

La Pirelli Cup 1000 ha visto come protagonista la Wild Card Fabrizio Perotti, che si è aggiudicato il primo posto in griglia e il gradino più alto del podio davanti a un velocissimo Matteo Baiocco e al nostro veterano Lorenzo Petrarca, che quest’anno si è dimostrato velocissimo anche nella categoria regina dopo anni di militanza in classe 600. Un weekend davvero pieno di soddisfazioni per lui e il suo fedelissimo team NTR.

Luca Raggi Idealgomme Racing organizzatore di Pirelli Cup: "Sono semplicemente entusiasta! In questo week end di gare a Cremona abbiamo vissuto e toccato con mano ancora una volta l’entusiasmo che Pirelli Cup è capace di generare sia nei piloti e nei Team ma anche nel pubblico. Un trofeo esaltante ed emozionante ad ogni appuntamento. Vedere oltretutto raggiungere obiettivi cronometrici cosi importanti ed essere scelti da piloti di caratura internazionale che ambiscono ad essere in griglia nella Pirelli Cup in Coppa Italia è un risultato che ci ripaga dei tantissimi sforzi e dell’impegno che mettiamo in questo progetto e in cui grazie ai nostri partner continuiamo a credere e vogliamo fortemente rendere sempre piu’ importante e ambito".

"Fantastici i ben due nuovi record assoluti. Stampare quei tempi non è cosa da poco e voglio porgere ancora una volta i miei più grandi complimenti a Perotti e Lai per due risultati cosi importanti e che vanno di diritto a collocarli nell’olimpo dei recordman".

"Sole e caldo ( a parte una piccola parentesi con acquazzone estivo d’ordinanza ) e gare veramente belle. Nella 1000 continuiamo ad avere griglia piena a conferma che il format piace e che partecipare alla Pirelli Cup offre le migliori possibilità’ per i piloti e i Team di mettersi in gioco in una competizione di alto livello, per i giovani la miglior occasione di fare esperienza e confrontarsi con avversari di prestigio e per tutti di essere protagonisti assoluti nel campionato monogama italiano dal più alto indice di gradimento (come da sondaggio tra piloti e addetti ai lavori). Ora ci aspetta una piccola pausa, ma nel frattempo prepareremo una sorpresa esaltante ed esclusiva per il prossimo appuntamento".

Tante sono le novità importanti che stiamo studiando e porteremo in pista, ma sempre con la massima attenzione ad un reale contenimento dei costi, e soprattutto nella massima trasparenza, disponibilità, con la chiarezza che da sempre ci contraddistingue e la grande passione che ci anima.

Massimo divertimento sempre per tutti, un unico giudice il cronometro in gara, un campionato per chi vuole crescere, per chi è già esperto e anche per tutti coloro che vogliono provare l'emozione di una gara e di un Campionato vero e importante. Premi ad ogni appuntamento, partner importanti, massima visibilità per piloti, team e i partner / sponsor.

Graditissima la presenza del tester Igor Berzi, che ha condiviso con noi le emozioni di un weekend di gara davvero emozionante.

Ed ora appuntamento per la classicissima di fine agosto al Mugello Circuit, dove oltre l’adrenalina della gara, vivremo l’emozione del nostro format esclusivo Pirelli Super Pole.

