Pirelli Cup | Butti e Petrarca trionfano a Vallelunga

No Stop di eventi per Idealgomme Eventi per questi primi 2 weekend di Giugno: il terzo appuntamento con la Pirellicup 2022 a Vallelunga in contemporanea a gara 2 del Civ Junior di Ortona e a seguire il WSBK Weekend di Misano Adriatico in contemporanea a gara 3 del campionato 12 Pollici Italian Cup.

Nel Circuito romano Piero Taruffi è andato in scena il terzo appuntamento della Pirelli Cup, con gara 4 che si è risolta in un turbinio di emozioni. In un weekend dalle temperature torride le coperture Diablo SBK si sono dimostrate estremamente performanti, nelle mescole SCX ed SC0 portando il cronometro a segnare i best lap di categoria.

Nella classe 600 hanno dominato i giovanissimi con Lorenzo Petrarca che ha regolato sul traguardo il leader del campionato Matteo Ripamonti e Filippo Maria Palazzi: battuta d’arresto per Lubrat che si è fermato alla quinta tornata.

La classe 1000 ha portato sul gradino più alto del podio Alberto Butti, su Ducati, seguito dal campano Antonio Marzocchi e dalla Wild Card Alessio Toffanin. Battuta d’arresto per Eccheli che, dopo essersi scambiato più volte la prima posizione con Butti si è fermato all’ultima tornata.

Ad Ortona invece, in contemporanea alla Pirelli Cup è andato in scena il secondo appuntamento stagionale dedicato ai futuri campioni delle due ruote: in sella alle performanti Ohvale i giovanissimi piloti hanno dato vita ad un weekend pieno di emozioni.

Il racing service Idealgomme Eventi ha fornito assistenza tecnica per tutte le categorie, 110, 160, 190 oltre ai piloti della Coppa Italia e del trofeo Prime Pieghe.

Il weekend appena trascorso invece ha visto il racing service Idealgomme impegnato su tre fronti differenti: 12 pollici Italian Cup, al circuito dei 7 laghi a Pavia, CIVS a Deruta e soprattutto il WSBK a Misano, per concludere con il Pirelli Day, sempre al circuito Marco Simoncelli.

Il campionato mondiale SBK ci ha visto per la prima volta impegnati nella più importante kermesse motoristica dedicata alle due ruote. E’ stata un’esperienza davvero incredibile per IdealGomme, che ha rappresentato il marchio Pirelli all’interno di un contesto di portata mondiale con ottimi risultati. Un punto di inizio per poter allargare l'operato e la voglia di fare e creare!

Grazie al supporto dei partner Zetasassi, Edafos, Deaform, Irc, Magigas, Reset e Adriatica Chiusure.

Finito il mondiale subito operativi per il Track Day Pirelli del lunedì con oltre 200 amatori appassionati delle due ruote che si sono ritrovati a Misano il giorno seguente al Mondiale SBK...una grande emozione il Pirelli Day.

Hanno potuto testare i nuovissimi prodotti Pirelli gamma racing e supersportiva grazie al servizio tecnico offerto da IdealGomme Eventi presente in pista con il Service.

Alla giornata hanno partecipato giornalisti di settore, piloti come Matteo Baiocco, Troy Bayliss, Dario Marchetti (tester ducati), Luca Salvadori e molti altri influencer appassionati delle due ruote che hanno documentato questa fantastica esperienza.

Animazione all'Hospitality Pirelli, gadget e la fantastica musica suonata da Marco Comollo di 105 anche lui forte appassionato delle due ruote gommate Pirelli.

Esperienza costruttiva per tutto lo Staff di IdealGomme Eventi instancabile e sempre pronto a dare assistenza e consigli a tutti i presenti spaziando dall’ efficiente servizio Racing del cambio gomme, servizio Hospitality e animazione....Stanchi ma soddisfatti!

Ora siamo concentrati per il 5-6 round della Pirelli Cup del Mugello che si terrà nelle date del 2-3 Luglio. Sempre pronti a scendere in pista con un altro round più adrenalinico che mai!

