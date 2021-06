Pirelli Cup: a Vallelunga vincono le Wild Card Loi e Ruiu

Un weekend davvero intenso ed emozionante quello che si è appena concluso all’autodromo Piero Taruffi.

Un weekend lunghissimo nel quale i primi team sono arrivati già dal mercoledì sera in vista delle prove libere del giovedì, organizzate dal motoclub Gentlemen; la giornata è stata utilissima per effettuare le ultime messe a punto in vista di questo secondo appuntamento con la coppa Italia in un circuito nel quale per molti piloti è difficile cimentarsi.

Il meteo, per quanto le previsioni avessero preventivato un weekend all’insegna del sole e delle alte temperature, è stato piuttosto incerto e questo ha rimescolato ancor di più i valori in campo. Idealgomme Eventi ha comunque soddisfatto appieno le richieste di tutti i piloti portando in circuito tutto il campionario di misure e mescole utilizzabili in gara, SCX, SC0, SC1 ed SC2 oltre alle coperture Rain.

La starting list per le due classi Pirelli Cup, 600 e 1000, ha visto la presenza di alcune Wild Card d’eccezione, il belga Livio Loi nella classe 600 ed i titolatissimi Gabriele Ruiu e Luca Salvadori nella classe 1000. Esordio stagionale anche per il Pirelli Centro Italia Velocità, il minitorneo di tre gare all’interno della Pirelli Cup .

Le gare sono state entusiasmanti e la bandiera a scacchi ha decretato la vittoria di Loi, del team Renzi Corse nella classe 600 e di Gabriele Ruiu, alfiere del BmaxRacing nella classe 1000: i tempi che hanno fatto registrare i due dominatori delle gare sono stati di assoluto rilievo, 1'39"6 per Loi e 1'37"4 per Ruiu, a testimonianza dell’eccezionale qualità delle coperture Pirelli.

Premiazione Pirelli Cup Photo by: Pirelli

Le mescole più utilizzate dai piloti sono state la SC0 e la SCX che sicuramente otterranno il massimo durante le gare piu’ calde della stagione, il doppio appuntamento di luglio a Misano e la gara di agosto al Mugello.

La classifica degli iscritti al campionato ha visto un balzo in avanti del pilota del team NTR Lorenzo Petrarca che si è aggiudicato i 250 punti in palio, così come il rientrante Fabrizio Perotti, nella 1000.

Il paddock è stato animato fin dal giovedì dallo staff del Pirelli Village nella nuova doppia hospitality di Idealgomme Eventi; dal nuovo servizio di colazioni fino ai dopocena in relax all’aperto, passando per gli ottimi pranzi e cene del nostro chef Chantal.

Caffè Poli, birra Flea e i vini delle tenute Cesaroni sono stati i protagonisti a tavola dimostrando ancor di più la qualità e l’esclusività del servizio offerto a team e piloti.

Come sempre Berardino Lanza della ditta Cepitaas ha presenziato alla “gara di casa”, titolata CEPITAAS ROUND DI VALLELUNGA; Luca Raggi ha consegnato una targa in segno di gratitudine per il supporto costante al campionato da oltre 10 anni. Ringraziamo inoltre Antonio Cerra in rappresentanza di Edafos e Deaform.

Ed ora aapuntamento alla Fiera di Verona , che dal 18 al 21 Giugno ci vedrà impegnati nella promozione e vendita delle coperture Pirelli dedicate non solo al mondo delle gare.

Luca Raggi consegna una targa in segno di gratitudine per il supporto costante alla Pirelli Cup Photo by: Pirelli