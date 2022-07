Moto | Mathis Bellon è morto a 6 giorni dall'incidente ad Ala

Arriva una terribile notizia dall'Ospedale di Montpellier, in Francia: Mathis Bellon, giovane centauro che appena 6 giorni fa era stato investito in un turno di prove sul tracciato Ala Karting, non ce l'ha fatta ed è morto nella giornata di ieri in seguito alle lesioni riportate.

Il bambino, che aveva appena 8 anni, era scivolato mentre era impegnato a disputare una sessione di prove libere con la sua Ohvale 12 pollici numero 38 sul tracciato che sorge a pochi chilometri da Trento, venendo però investito da un altro giovane pilota che lo seguiva.

Le condizioni di Bellon erano apparse subito molto gravi. I soccorsi del 118 sono stati molto rapidi, con il bambino che era stato elitrasportato all'ospedale veronese di Borgo Trento per le prime cure.

Le condizioni disperate avevano portato i medici a operarlo per due volte, prima di trasportarlo poi all'Ospedale di Montpellier, in Francia, dove - dopo non aver mai ripreso coscienza - è deceduto nella giornata di ieri.

Mathis Bellon, originario dell'isola Réunion, era un pilota della Race Experience School ed era considerato uno dei migliori talenti francesi della sua generazione. Aveva fatto molto bene nel campionato francese MiniGP 115 cogliendo il primo posto nella categoria dedicata ai piloti al di sotto degli 8 anni.

La Redazione di Motorsport.com porge le più sentite condoglianze alla famiglia Bellon per una perdita così drammatica, in un momento così difficile.