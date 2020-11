Morte Romboni: chiesti 3 rinvii a giudizio per omicidio colposo

Tra qualche giorno sarà il settimo anniversario della tragica scomparsa di Doriano Romboni, che ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto durante le prove libere della seconda edizione del "SIC Supermoto Day", manifestazione organizzata in memoria di Marco Simoncelli, che si stava disputando presso la pista "Il Sagittario" di Latina.

Anche se gli anni passano, i familiari del pilota ligure, ed in particolare la moglie Sara, cerca ancora di avere giustizia e un passo in questa direzione è stato fatto proprio nei giorni scorsi: il pm Giuseppe Miliano ha chiesto davanti al gup Giorgia Castriota il rinvio a giudizio per le tre persone ritenute responsabili della morte del 45enne.

Nello specifico si tratta di Sandra Temporini, che è amministratore delegato della "Sagittario srl", nonché titolare del circuito, dell'ispettore e coordinatore del comitato impianti della Federazione moto Gennaro Caccavale, e di Adamo Lorenzi.

I tre dovranno rispondere di concorso in omicidio colposo. In particolare, la Temporini è accusata di "aver omesso di adottare tutte le cautele necessarie alla gestione dell’impianto", che avrebbero impedito "il superamento dei limiti di rischio connaturati alla pratica sportiva".

Ai due esponenti della Federazione invece viene contestato di non aver rilevato le discrepanze tra i dati riportati nella planimetria della pista allegata alla richiesta di omologazione, non imponendo l'utilizzo di protezioni in corrispondenza del tratto a rischio del tracciato in cui è avvenuto l'incidente.

La prossima udienza, per la quale i familiari di Romboni si sono costituiti come parte civile è fissata per il 15 dicembre: solo allora si potrà sapere se e quando ci sarà un processo.