Misano drammatica: muore un pilota al Trofeo Italiano Amatori

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è stato teatro questo fine settimana dell'ultima tappa del Trofeo Italiano Amatori, ma ben presto il round conclusivo della stagione si è trasformato in un incubo. Il 2022 ha avuto il finale peggiore che potesse capitare, perché nella gara della classe 600 Pro un incidente multiplo è costato la vita a un pilota, mentre un altro è in gravi condizioni.

Federico Esposto, 27enne romano, non ce l'ha fatta ed è deceduto quest'oggi a seguito del gravissimo incidente avvenuto in gara. Marco Sciutteri, l'altro piloti coinvolto, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni critiche.

Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, che purtroppo ci riporta di fronte alla cruda realtà del motorsport. Ovviamente, a seguito dell'accaduto, la manifestazione odierna, che contava la presenza di oltre 360 piloti impegnati in diverse classi di carattere nazionale, è stata interrotta in anticipo e le gare sono state annullate in segno di rispetto.

Tutta la redazione di Motorsport.com si stringe attorno alla famiglia, agli amici e al team di Federico Esposto e augura un pronto recupero a Marco Sciutteri.