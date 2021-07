Doppio impegno positivo per Idealgomme Eventi

Un weekend caldissimo sia dal punto di vista meteorologico sia da quello puramente sportivo che vede entrambi i campionati al giro di boa di questa stagione; appuntamenti purtroppo ancora a “porte chiuse” con la speranza che presto sia possibile la presenza del pubblico già dalle prossime gare a Misano, quando saranno di scena il 3° round di Coppa italia FMI e la tappa del CIV con la novità della gara in notturna.

Grande successo ad Imola per il Pirelli Cup Idealgomme Eventi Village che come tradizione è stato il centro nevralgico del paddock, letteralmente preso d’assalto dai team e dagli addetti ai lavori grazie alle ampie superfici coperte ed alle sale climatizzate che hanno dato un po’ di refrigerio e riparo dal sole cocente di questi giorni. Ambienti continuamente sanificati e controllati, per un soggiorno in tale sicurezza.

Oltre agli speciali Summer Menù appositamente studiati per questi giorni torridi privilegiando frutta, verdura e pietanze fredde, ha riscosso un grande successo il servizio colazione: cornetti appena sfornati, caffè e cappuccini con la garanzia del marchio Poli, eccellenza italiana nella torrefazione che fa della qualità del prodotto il punto di riferimento della propria produzione.

Apprezzata anche la colazione british, in un ambiente sempre piu’ internazionale; la varietà e la freschezza dei prodotti sono ormai conosciuti e graditi sin dalla prima gara del Mugello. La ristorazione inoltre vede entrare tra i propri partner il gruppo Tittarelli Food, azienda marchigiana che da oltre mezzo secolo fa della qualità e dell’eccellenza dei propri prodotti il punto di forza.

Freschezza e varietà delle materie prime fornite ha permesso alla Chef Chantal di creare piatti d’alta cucina anche nel paddock, riuscendo sapientemente a coniugare praticità ed eccellenza. Un sentito ringraziamento va a chi crede in noi e nel nostro lavoro e a tutti voi che ci scegliete sui campi di gara.

Protagonista dei momenti di relax è stata indiscutibilmente birra Flea, l’artigianale umbra che ha stregato un intero paddock grazie alla varietà dei prodotti offerti ed all’indiscutibile qualità di un prodotto realizzato con le migliori materie prime disponibili sul mercato. Temperature serali più miti hanno regalato momenti di puro divertimento al Village Idealgomme sin da venerdì, proseguendo poi per un sabato sera esplosivo con il Paddock Cocktail bar e il DJ set in compagnia delle bellissime Idealgomme Grid Girls.

A Vallelunga presente il Racing Service Idealgomme per assistere i piloti impegnati nella seconda gara del Meeting Epoca in pista; una struttura flessibile e funzionale che ha permesso un puntuale servizio in pista in una competizione che prevede l’utilizzo di un solo set di coperture per qualifiche e gara.

In questo caso i piloti hanno privilegiato mescole Sc1 ed Sc2, sia per Diablo Superbike sia per Diablo Supercorsa, nonostante la temperatura dell’asfalto richiedesse un compound più morbido e prestazionale.

Adesso i nostri Truck puntano verso Misano Adriatico per quello che si preannuncia il clou della stagione motociclistica Italiana velocità su pista: un doppio weekend con Coppa Italia e CIV nel quale proporremo molte novità e sorprese per vivere i week end di gara da protagonisti in pista e nel paddock

Ancora alcuni posti a disposizione per le wild card nelle classi 600 e 1000 della Pirelli Cup dove partirà l’assalto ai leader della classifica provvisoria Alex Bernardi (Nuova M2R) e Lorenzo Petrarca (NTR) in questo doppio round, giro di boa del campionato più veloce ed avvincente della Coppa Italia Velocità.

Moto Pirelli Cup, Meeting Epoca 1 / 4 Foto di: Pirelli Paddock Vallelunga 2 / 4 Foto di: Pirelli Hospitality Pirelli 3 / 4 Foto di: Pirelli Hospitality Pirelli 4 / 4 Foto di: Pirelli