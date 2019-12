8 Ore di Sepang: Yamaha trionfa con Canepa. Sfortuna Morbidelli

La quiete dopo la tempesta? Non è stato il caso della 8 Ore di Sepang, partita in ritardo e dietro la Safety Car a causa di un nubifragio abbattutosi sulla pista malese che sorge a qualche chilometro da Kuala Lumpur.

Finita la pioggia torrenziale, sono stati i protagonisti della gara che fa parte del Mondiale Endurance FIM ad accendere una tempesta - questa volta sportiva - ancora più forte, con la vittoria finale del team YART in cui il nostro Niccolò Canepa è stato grande protagonista. Non sono mancati i colpi di scena sin dalle prime fasi.

Il primo, davvero clamoroso, è stato il tamponamento da parte di Mike Di Meglio nei confronti della Yamaha del team che ieri aveva centrato la pole con il nostro Franco Morbidelli. In quel momento in sella alla Yamaha R1 c'era Michael van der Mark.

Il team SIC Sepang è stato così tagliato fuori dalla lotta per la vittoria sin dalle prime battute della gara, mentre Mike Di Meglio è riuscito a ripartire e a mantenere la testa della corsa, involandosi verso quella che sembrava essere un successo più che possibile.

Peccato poi che DI Meglio sia finito a terra quando mancava poco più di un'ora allo sventolare della bandiera a scacchi, facendo così sfumare la vittoria per la Honda. A quel punto è salito in cattedra il team Yart Yamaha, con Niccolò Canepa in sella alla R1 del team svizzero.

Canepa è stato perfetto nelle ultime fasi di gara, anche sotto la pioggia, regalando così il successo anche ai compagno di squadra Karel Hanika e Broc Parkes. Da segnalare però un'altra grande gara di un nostro connazionale: si tratta di Franco Morbidelli, autore di una prestazione super in cui ha riportato il team SIC Sepang in settima posizione finale recuperando posizioni su posizioni dopo il tamponamento da parte di Di Meglio.

Il podio della 8 Ore di Sepang è stato completato da Zaidi Muhammad Zaqhwan, Mas Izdihar Andi Farid e Somkiat Chantra del team Honda Asia - Dream Racing, mentre il terzo posto è finito nelle mano del team ufficiale BMW che in questa gara schierava Markus Reiterberger e Ilya Mykhalchyk.