MegaRide: ecco RIDEsuite, l'innovativa piattaforma di simulazione

MegaRide lancia sul mercato automotive RIDEsuite, la prima piattaforma di simulazione completa che permette di tagliare tempi e costi nello sviluppo e sperimentazione di pneumatici e veicoli, sia per applicazioni stradali sia nel motorsport, con un incremento delle prestazioni fino al 30%.

RIDEsuite infatti è una piattaforma modulare e multifisica composta da quattro applicazioni in grado di simulare in dettaglio e con elevata affidabilità i fenomeni fisici che interessano un veicolo nell’interazione con l'ambiente esterno, tenendo costantemente monitorate temperatura, usura, area di impronta, grip e condizioni della superficie stradale, considerati sia singolarmente, che nella loro complessa interazione.

La piattaforma progettata da MegaRide integra i simulatori real-time Driver-in-the-Loop

fornendo ipotesi teoriche accurate da applicare al sistema modellato, in modo da riprodurre

condizioni rappresentative di quelle reali.

Inoltre, fornisce uno strumento di analisi che consenta di verificare tutte le fasi dello sviluppo, considerando ciascuna delle variabili essenziali nell’interazione tra pneumatico, veicolo e fondo stradale.

In particolare, RIDEsuite è stata pensata per offrire a Case auto e produttori di pneumatici una piattaforma comune per la progettazione delle coperture destinate al primo equipaggiamento.

“La vera novità e unicità di RideSuite è che offre la possibilità di simulare e misurare tutti i

fenomeni che interessano un penumatico nell’interazione con il veicolo e il fondo stradale" spiega Flavio Farroni ad e cofounder di MegaRide.

"Un pacchetto come RIDEsuite, pensato sia per integrarsi con i simulatori sia per essere uno strumento di analisi, consente di accorciare i tempi e i costi di sviluppo e sperimentazione e di ottenere miglioramenti notevoli in termini di prestazioni”.

Nel dettaglio, RIDEsuite è composta dai modelli fisici sviluppati da MegaRide, disponibili

anche separatamente sul mercato:

- il modello fisico termico “thermoRIDE” per prevedere, in tempo reale, la temperatura

degli pneumatici;

- il modello di usura basato sull'energia “weaRIDE” sviluppato per rilevare e prevedere i

fenomeni di degrado dei polimeri del battistrada;

- il modello “threedeeRIDE” che riproducendo tutte le dinamiche che interessano l’area di

impronta aiuta a migliorare il feeling del guidatore e a simulare situazioni di guida causate

da cordoli, dossi e asperità della strada;

- il modello di interazione avanzato “adheRIDE” che raccoglie e riproduce le informazioni

degli altri Modelli Fisici, tenendo conto dei fenomeni di usura del battistrada, asperità

della strada, viscoelasticità della mescola, grip, temperatura e pressione.