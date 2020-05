Una Alfa Romeo TCR torna in pista in Giappone col team Go&Fun

C'è un'Alfa Romeo che torna in pista in Giappone, riaccendendo i motori dopo la forzata sosta per la pandemia di Coronavirus.

A mettersi all'opera sono stati i ragazzi della Go&Fun Squadra Corse, che hanno ricominciato a lavorare sulla Giulietta Veloce che Shuji Maejima condurrà nella stagione 2020 del TCR Japan.

Anzi, a dir la verità si è trattato del primo shakedown per il mezzo costruito dalla Romeo Ferraris, visto che nei test ufficiali andati in scena al Fuji il 23 marzo scorso il pilota giapponese non aveva potuto nemmeno completare una tornata a causa del ritardo nella consegna dei ricambi e altre parti della sua macchina, proprio per i problemi che il Covid-19 stava già creando nel Sol Levante.

Maejima l'anno passato era stato l'unico capace di portare al successo nel campionato TCR giapponese l'Alfa Romeo, che all'epoca era la versione Quadrifoglio Verde (quindi la primissima prodotta dall'azienda di Opera).

Per la stagione corrente la Go&Fun Squadra Corse ha deciso di puntare sulla sua evoluzione con la chiara intenzione di combattere fino all'ultimo per il titolo.

Nel TCR Japan ci sono altre tre Giulietta che vedremo all'opera. Occhio soprattutto alla Veloce guidata da Mineki Okura, perché il portacolori del M-Prototyping Team Stile Corse aveva siglato al debutto il quarto miglior crono della sessione di prove collettive del Fuji di due mesi fa.

La 55Moto Racing with J'S Racing del pilota "Mototino" ha invece confermato la #55 QV di quest'ultimo in azione, affiancata da una "gemella" col #69.

Se tutto va bene, si comincerà il weekend del 25-26 luglio a Sugo per le primissime gare dell'anno, seguite da quelle di Motegi a fine agosto ed Okayama a settembre. Gli altri tre appuntamenti della serie (Autopolis, Fuji Speedway e Suzuka) debbono ancora essere definiti dagli organizzatori, che si sono visti costretti a cambiare i piani in questi mesi di pandemia.