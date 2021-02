TCR Europe: tre Honda di JAS per il Brutal Fish Racing Team

Anche nel 2021 il Brutal Fish Racing Team schiererà tre Honda al via del TCR Europe in collaborazione con la JAS Motorsport.

La squadra di Martin Ryba conferma quindi il suo impegno nella serie turismo continentale con le sue Civic Type R per il quarto anno di fila, con lo slovacco che ancora una volta ricoprirà il doppio ruolo di pilota-Team Principal.

“Il TCR Europe è sempre stata una serie molto ben organizzata, con le più belle piste d'Europa in calendario che rendono tutto ancor più speciale, soprattutto pensando che quest'anno saremo in azione nel tracciato di casa dello Slovakia Ring, magari davanti ai nostri tifosi e amici!", ha commentato Ryba, che a breve annuncerà i nomi dei suoi compagni.

"Gareggiare in questo campionato è molto importante, il livello è altissimo e cresce ogni anno. Ogni gara è fantastica, come poi abbiamo visto l'anno scorso. Non vedo l'ora di confrontarmi con gli altri piloti del campionato e incontrare nuovamente gli amici delle altre squadre".

Per quanto riguarda Daniel Lloyd, che lo scorso anno aveva combattuto per il titolo, l'inglese farà da istruttore e darà una mano nella gestione della squadra, ma non sarà più pilota titolare.