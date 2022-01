TCR Europe | Target torna con le sue Hyundai Elantra nel 2022

La Target Competition tornerà a correre nel TCR Europe per la stagione 2022 dopo un paio d'anni di assenza.

Vista in azione nel WTCR la scorsa stagione con Andreas e Jessica Bäckman, la squadra altoatesina utilizzerà le sue Hyundai Elantra N per una nuova sfida continentale.

Rimane l'abbinamento con la Casa coreana, che le fornirà supporto in quanto le delusioni patite nel 2021 con la Sébastien Loeb Racing (tra europeo ed ETCR) hanno portato alla rottura del Costruttore col team francese.

Il binomio Target-Hyundai è evidenziato dalla livrea mostrata dalla compagine dei fratelli Gummerer, che hanno mantenuto il loro sfondo blu affiancandolo al rosso-azzurro del marchio.

Hyundai Elantra N TCR, Target Competition Photo by: Target Competition

Al momento si sta lavorando anche per capire quante macchine schierare, avendone due già in casa (quelle guidate dai Bäckman l'anno scorso), più una terza in arrivo e forse una quarta che potrebbe essere presente come wildcard a gare selezionate.

I nomi dei piloti verranno annunciati nel corso delle prossime settimane, per poi cominciare i test in preparazione al primo evento del calendario, e c'è la speranza di avere qualche 'tricolore' nelle loro fila.

Ricordiamo che Target ha visto vincere il TCR Italy dal suo pilota finlandese, Antti Buri, che ha avuto la meglio del compagno di squadra Nicola Baldan, il quale ha preso parte da wildcard col team alle gare del WTCR di Hungaroring ed Adria.

Inoltre fra i piloti sostenuti da Hyundai Motorsport Customer Racing nel 2021 c'era anche Felice Jelmini, che è andato molto forte in eventi come Spa-Francorchamps e Paul Ricard, ma incappando in problemi ed episodi sfortunati figli anche di qualche magagna commessa dalla SLR.