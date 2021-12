TCR Europe | Sette eventi nel calendario 2022, confermata Monza

Saranno sette gli eventi che comporranno la stagione 2022 del TCR Europe e fra questi resta Monza.

La serie turismo continentale condividerà i propri weekend con DTM e GT Open, cominciando da Portimão la propria annata il 1° maggio, per poi affrontare le trasferte di Le Castellet, Spa-Francorchamps, Norisring e Nürburgring tra giugno e agosto.

In Brianza si andrà il fine settimana del 23-25 settembre, mentre il gran finale si terrà nuovamente a Barcellona a metà ottobre.

"Siamo felicissimi di avere questi eventi in calendario, il che ci pone in una ottima posizione per tutti i concorrenti che vorranno partecipare al nostro campionato", ha detto il promoter della serie, Paulo Ferreira.

"In questo modo potranno gareggiare su alcuni dei migliori circuiti d'Europa e siamo molto grati ai promotori di DTM e GT Open per averci accolto come supporto ai loro eventi. Siamo convinti che la situazione per il motorsport possa migliorare e che i fan tornino in pista a godersi le battaglie serrate".

TCR Europe – Calendario 2022

30 aprile-1 maggio: Autódromo Internacional Algarve, Portimão (DTM)

21-22 maggio: Circuit Paul Ricard, Le Castellet (GT Open)

18-19 giugno: Circuit de Spa-Francorchamps (GT Open)

2-3 luglio: Norisring (DTM)

27-28 agosto: Nürburgring (DTM)

23-25 settembre: Monza (GT Open)

15-16 ottobre: Circuit de Barcelona-Catalunya (GT Open)