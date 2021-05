TCR Europe, Paul Ricard: T.Clairet domina Gara 1, Jelmini secondo

Teddy Clairet ha dominato Gara 1 del TCR Europe al Paul Ricard, andata in scena sotto un bel sole e appannaggio delle Peugeot 308.

Dopo la Pole Position ottenuta in Qualifica, il francese si è confermato al vertice fin dallo spegnimento dei semafori, sfruttando un potenziale decisamente superiore a tutti gli altri dell'auto del Leone preparata dalla Clairet Sport.

Per l'idolo locale è la prima affermazione nella serie, con la gioia di avere suo fratello Jimmy sul podio con lui grazie alla terza posizione centrata in rimonta dalla settima.

Al via le quattro Hyundai Elantra N della Sébastien Loeb Racing erano le più temibili per il duo Clairet-Peugeot, ma il solo Felice Jelmini è stato in grado di provare a tenergli testa perché i compagni di squadra del lombardo - Sami Taoufik, Mehdi Bennani e Niels Langeveld - hanno fatto confusione fra loro consentendo non solo ai rivali di mettersi davanti, ma anche perdendo parecchio.

Nello specifico, Taoufik ha rischiato di fare una bella frittata alla curva 2 andando sul cordolo e poi larghissimo, evitando per un pelo la clamorosa carambola con Bennani e Langeveld, pur toccandoli. Sami si è ritirato, mentre gli altri due hanno continuato, pur accumulando ritardo e venendo risucchiati nel gruppetto di mezzo.

Teddy Clairet è così fuggito via sfruttando a pieno la superiorità della 308, Jelmini dal canto suo è stato bravissimo a resistere agli assalti di Jimmy Clairet andando a prendersi il primo podio nell'Europeo con la Elantra della SLR.

Dopo aspre bagarre, Langeveld riesce a concludere quarto davanti alla Honda Civic Type R di Jack Young; il giovane virgulto di JAS Motorsport/Brutal Fish Racing Team ha battuto in volata la Cupra Leon Competición dell'ottimo Mikel Azcona (Volcano Motorsport), con il quale si è scambiato la posizione più volte, riuscendo a portarsi a casa il Junior Trophy.

In tutto ciò, il boccone più amaro lo deve ingoiare Bennani, costretto a 2 giri dalla fine a rientrare ai box con l'anteriore sinistra a terra per un mesto ritiro.

Ciò consente a Franco Girolami di tagliare il traguardo settimo con la Honda della PSS Racing, davanti alla Cupra di Evgenii Leonov (Volcano Motorsport) e all'Audi RS 3 LMS di Tom Coronel (Comtoyou Racing).

A punti vanno anche Martin Ryba con la seconda Honda griffata Brutal Fish Racing Team, le Hyundai i30 N di Mat'o Homola e Jáchym Galáš (Janík Motorsport), e le Audi di Klim Gavrilov (VCR-Team) e Dušan Borkovič (Comtoyou Racing), lasciando a mani vuote il compagno di squadra di quest'ultimo, Nicolas Baert, e Gilles Colombani con la Cupra del Team Clairet Sport.

Ritirati Isidro Callejas (Honda-Brutal Fish) e Sylvain Pussier (Cupra-Team Clairet Sport).

TCR Europe - Paul Ricard: Gara 1

Felice Jelmini, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 1 / 30 Foto di: TCR Media Evgenii Leonov, Volcano Motorsport, Cupra Leon Competición TCR 2 / 30 Foto di: TCR Media Evgenii Leonov, Volcano Motorsport, Cupra Leon Competición TCR 3 / 30 Foto di: TCR Media Evgenii Leonov, Volcano Motorsport, Cupra Leon Competición TCR 4 / 30 Foto di: TCR Media Dušan Borkovic, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 5 / 30 Foto di: TCR Media Tom Coronel, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 6 / 30 Foto di: TCR International Series Sylvain Pussier, Team Clairet Sport, Cupra TCR 7 / 30 Foto di: TCR International Series Niels Langeveld, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 8 / 30 Foto di: TCR International Series Jáchym Galáš, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 9 / 30 Foto di: TCR International Series Klim Gavrilov, VRC Team, Audi RS 3 LMS TCR 10 / 30 Foto di: TCR International Series Mat'o Homola, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 11 / 30 Foto di: TCR International Series Nicolas Baert, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS TCR 12 / 30 Foto di: TCR International Series Jimmy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 13 / 30 Foto di: TCR International Series Gilles Colombani, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 14 / 30 Foto di: TCR International Series Felice Jelmini, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 15 / 30 Foto di: TCR International Series Jack Young, Brutal Fish Racing Team, Honda Civic Type R TCR 16 / 30 Foto di: TCR International Series Jimmy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 17 / 30 Foto di: TCR International Series Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 18 / 30 Foto di: TCR Media Teddy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 19 / 30 Foto di: TCR Media Teddy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 20 / 30 Foto di: TCR Media Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 21 / 30 Foto di: TCR Media Viktor Davidovski, PSS Racing Team, Honda Civic Type R TCR 22 / 30 Foto di: TCR Media Teddy Clairet, Team Clairet Sport, Peugeot 308 TCR 23 / 30 Foto di: TCR Media Mehdi Bennani, Sébastien Loeb Racing, Hyundai Elantra N TCR 24 / 30 Foto di: TCR Media Mat'o Homola, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 25 / 30 Foto di: TCR Media Mat'o Homola, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 26 / 30 Foto di: TCR Media Klim Gavrilov, VRC Team, Audi RS 3 LMS TCR 27 / 30 Foto di: TCR Media Jáchym Galáš, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 28 / 30 Foto di: TCR Media Jáchym Galáš, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 29 / 30 Foto di: TCR Media Jáchym Galáš, Janík Motorsport, Hyundai i30 N TCR 30 / 30 Foto di: TCR Media