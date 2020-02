TCR Europe: nel 2020 c'è lo Yokohama Trophy per i piloti AM

Il TCR Europe nel 2020 avrà anche una categoria al suo interno riservata ai piloti AM che verrà denominata Yokohama Trophy.

I concorrenti per questa Classe verranno determinati ad inizio anno da due membri di WSC Group, uno degli organizzatori del TCR Europe e da un rappresentante dei media.

Il sistema di punteggio per lo Yokohama Trophy andrà a premiare i primi 10 della relativa classifica di ogni gara secondo la scala di punteggio di 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. I primi tre della graduatoria riceveranno un premio in gomme per la stagione 2021 del TCR Europe, ossia tutti i set di pneumatici al vincitore, 30 al secondo e 15 al terzo.

"Il nostro obiettivo è di aiutare i piloti che non sono professionisti e che non beneficiano del supporto di un Costruttore, o che non hanno mai vinto un titolo TCR in precedenza - ha detto il promoter Paulo Ferreira - Grazie all'accordo con Yokohama abbiamo istituito questo Trofeo in modo da premiare i primi tre con le gomme per la stagione 2021 del TCR Europe".