Pepe Oriola andrà a completare la line-up del Brutal Fish Racing Team per la stagione 2020 della TCR Europe Series.

La squadra slovacca del proprietario-pilota Martin Ryba aveva annunciato che quest'anno avrebbe schierato ben tre Honda Civic Type R e la seconda era stata già assegnata al confermato Dan Lloyd.

La compagine di Bratislava ha quindi scelto di affidare il terzo mezzo recentemente acquistato dalla JAS Motorsport all'esperto spagnolo, che dopo anni in Seat-Cupra aveva trascorso il 2019 in TCR Asia Series come portacolori di Hyundai, ma fallendo l'assalto al titolo.

"Sono felice di unirmi al Brutal Fish Racing Team per correre nel TCR Europe con la Honda Civic Type R - dice Oriola - Il calendario e il livello del campionato sono fantastici, vorrei ringraziare il team per aver creduto in me. Sono sicuro che con Daniel e Martin potremo raggiungere i nostri obiettivi, ovvero lottare per il titolo. Dopo la pandemia abbiamo avuto tutti difficoltà e ritrovarmi in una squadra così professionale e in una serie del genere per me è un onore. Sono sicuro che con l'esperienza e la velocità dei miei compagni, unite alle mie, formeremo un pacchetto molto forte".

Ryba ha aggiunto: “Come promesso, ecco il nostro terzo pilota. Credo sia un'aggiunta fantastica per il nostro team e siamo molto felici di accogliere Pepe nella famiglia Brutal Fish. Come sappiamo, è uno velocissimo e competitivo, ha molta esperienza con le TCR e si troverà bene con noi, dopo che era diventato nostro amico l'anno scorso. Anche se la pandemia di Coronavirus ha causato un accorciamento del campionato, penso che potremo fare bene. Con Pepe e Daniel siamo pronti a lottare per i titoli Piloti e Team".