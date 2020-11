TCR Europe: la PSS schiera Franco Girolami a Jarama

La PSS Racing avrà ancora una volta un Girolami in macchina per l'ultimo round del TCR Europe che si terrà a Jarama questo fine settimana.

Stavolta si tratta di Franco, fratello di Néstor (volto del WTCR che aveva corso con la Honda Civic Type R della squadra macedone al Paul Ricard), visto in azione in questa stagione per due volte nel TCR Italy.

Il 28enne argentino, protagonista della serie sudamericana Super TC2000, non è nuovo al guidare la Honda costruita dalla JAS Motorsport, che è proprio la macchina con cui aveva subito mostrato ottime qualità al debutto nel campionato tricolore.

Al Mugello e a Misano, Franco Girolami è andato fortissimo e ha pure conquistato il podio in Toscana come portacolori della MM Motorsport, alla quale ha regalato il secondo gradino in Gara 2.